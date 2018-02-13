جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يقرر عزل زوما من رئاسة البلاد

أعلن مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا رويترز اليوم الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.

ويواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019 منذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر.