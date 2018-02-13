جنوب أفريقيا: الحزب الحاكم يقرر عزل زوما من رئاسة البلاد

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أعلن مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا رويترز اليوم الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.
ويواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019 منذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر.
أعلن مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا رويترز اليوم الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.
ويواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019 منذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر.
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018