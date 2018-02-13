ليونيل ميسي يفوز بجائزة "اللعب النظيف"

حصد لاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة "اللعب النظيف"، بناء على أدائه في الموسم الماضي. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ميسي تسلم أمس جائزة "اللعب النظيف" عن الموسم الماضي، من مؤسسة لاعبي برشلونة "إيه بي جي"، بعدما لعب الأرجنتيني بطريقة لا تضر خصوم البارسا.

وتسلم النجم الأرجنتيني الجائزة من يد رئيس جمعية لاعبي البرسا، رامون ألفونسيدا، خلال الحفل الذي أقيم داخل إحدى قاعات ملعب "الكامب نو"، وشهد حضور رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو. يشار إلى أن ميسي يتصدر ترتيب هدافي البطولة الإسبانية هذا الموسم برصيد 20 هدفا.