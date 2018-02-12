الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا الموسم.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لم يستطع زيادة حصيلة أهدافه خلال لقاء فريقه مع ضيفه خيتافي أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، حيث يملك 20 هدفا في الليغا هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة أن هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يتصدر ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا، ويتبعه المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفا في البريمير ليغ هذا الموسم.
وتابعت الصحيفة : "كما اقترب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من الصراع، إذ يحتل المركز الثالث، بعد رباعيته ضد ليستر سيتي".
ويأتي الأوروغوياني إدينسون كافاني بالمركز الرابع، فيما يكتفي الساحر ميسي بالمركز الخامس حاليا.
وجاء ترتيب الهدافين الـ10 الأوائل في القارة العجوز على الشكل التالي:
1- هاري كين (توتنهام الإنجليزي) 23 هدفا، 46 نقطة.
2- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) 22 هدفا، 44 نقطة.
3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) 21 هدفا، 42 نقطة.
4- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي) 21 هدفا، 42 نقطة.
5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) 20 هدفا، 42 نقطة.
6- شيرو إيموبيلي(لاتسيو الإيطالي) 20 هدفا، 42 نقطة.
7-البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 19 هدفا، 38 نقطة.
8- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) 19 هدفا، 38 نقطة.
9- البرازيلي جوناس أوليفيرا(بنفيكا البرتغالي) 25 هدفا، 37.5 نقطة.
10- الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي) 18 هدفا، 36 نقطة.
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا الموسم.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لم يستطع زيادة حصيلة أهدافه خلال لقاء فريقه مع ضيفه خيتافي أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، حيث يملك 20 هدفا في الليغا هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة أن هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يتصدر ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا، ويتبعه المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفا في البريمير ليغ هذا الموسم.
وتابعت الصحيفة : "كما اقترب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من الصراع، إذ يحتل المركز الثالث، بعد رباعيته ضد ليستر سيتي".
ويأتي الأوروغوياني إدينسون كافاني بالمركز الرابع، فيما يكتفي الساحر ميسي بالمركز الخامس حاليا.
وجاء ترتيب الهدافين الـ10 الأوائل في القارة العجوز على الشكل التالي:
1- هاري كين (توتنهام الإنجليزي) 23 هدفا، 46 نقطة.
2- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) 22 هدفا، 44 نقطة.
3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) 21 هدفا، 42 نقطة.
4- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي) 21 هدفا، 42 نقطة.
5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) 20 هدفا، 42 نقطة.
6- شيرو إيموبيلي(لاتسيو الإيطالي) 20 هدفا، 42 نقطة.
7-البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 19 هدفا، 38 نقطة.
8- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) 19 هدفا، 38 نقطة.
9- البرازيلي جوناس أوليفيرا(بنفيكا البرتغالي) 25 هدفا، 37.5 نقطة.
10- الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي) 18 هدفا، 36 نقطة.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-