الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
الأولى
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 | 22:24

من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا المرتفعات، وذلك بعد نجاح التجربة الاولى التي أعطت نتائج مشجعة، وفق ما أفاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لـ(وات).

وأوضح ذات المصدر أن المندوبية خصصت، خلال هذه السنة، حوالي 160 طنا من البذور المعالجة التي تم توفيرها في اطار التعاون التونسي - الالماني لتوزيعها على المنتجين في المناطق التي يبلغ ارتفاعها 700 متر فما فوق على غرار مرتفعات القصور والاربص بالسرس وكذلك الطويرف وساقية سيدي يوسف شرط توفر المياه بهذه المناطق.

وسيقع توزيع هذه الكميات على المنتجين بحساب طن الى طنين للفلاح الواحد مع ضمان التأطير لكل المنتجين، علما وان موسم البذر لهذا الصنف من البطاطا يتم في شهر جوان، فيما تقع عملية الجني مع بداية شهر اكتوبر وهو ما يتزامن مع نقص في تزويد الاسواق في هذا الشهر من مادة البطاطا، حسب ذات المصدر.

وقد سجلت التجربة الاولى انتاجا يتراوح ما بين 25 و35 طنا في الهكتار الواحد وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة الامطار وندرة المياه، وفق ما ذكرته المشرفة على المشروع، ريما القماطي، لـ (وات).

تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 | 22:24

من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا المرتفعات، وذلك بعد نجاح التجربة الاولى التي أعطت نتائج مشجعة، وفق ما أفاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لـ(وات).

وأوضح ذات المصدر أن المندوبية خصصت، خلال هذه السنة، حوالي 160 طنا من البذور المعالجة التي تم توفيرها في اطار التعاون التونسي - الالماني لتوزيعها على المنتجين في المناطق التي يبلغ ارتفاعها 700 متر فما فوق على غرار مرتفعات القصور والاربص بالسرس وكذلك الطويرف وساقية سيدي يوسف شرط توفر المياه بهذه المناطق.

وسيقع توزيع هذه الكميات على المنتجين بحساب طن الى طنين للفلاح الواحد مع ضمان التأطير لكل المنتجين، علما وان موسم البذر لهذا الصنف من البطاطا يتم في شهر جوان، فيما تقع عملية الجني مع بداية شهر اكتوبر وهو ما يتزامن مع نقص في تزويد الاسواق في هذا الشهر من مادة البطاطا، حسب ذات المصدر.

وقد سجلت التجربة الاولى انتاجا يتراوح ما بين 25 و35 طنا في الهكتار الواحد وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة الامطار وندرة المياه، وفق ما ذكرته المشرفة على المشروع، ريما القماطي، لـ (وات).

تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿