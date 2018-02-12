الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018

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من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا المرتفعات، وذلك بعد نجاح التجربة الاولى التي أعطت نتائج مشجعة، وفق ما أفاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لـ(وات).
وأوضح ذات المصدر أن المندوبية خصصت، خلال هذه السنة، حوالي 160 طنا من البذور المعالجة التي تم توفيرها في اطار التعاون التونسي - الالماني لتوزيعها على المنتجين في المناطق التي يبلغ ارتفاعها 700 متر فما فوق على غرار مرتفعات القصور والاربص بالسرس وكذلك الطويرف وساقية سيدي يوسف شرط توفر المياه بهذه المناطق.
وسيقع توزيع هذه الكميات على المنتجين بحساب طن الى طنين للفلاح الواحد مع ضمان التأطير لكل المنتجين، علما وان موسم البذر لهذا الصنف من البطاطا يتم في شهر جوان، فيما تقع عملية الجني مع بداية شهر اكتوبر وهو ما يتزامن مع نقص في تزويد الاسواق في هذا الشهر من مادة البطاطا، حسب ذات المصدر.
وقد سجلت التجربة الاولى انتاجا يتراوح ما بين 25 و35 طنا في الهكتار الواحد وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة الامطار وندرة المياه، وفق ما ذكرته المشرفة على المشروع، ريما القماطي، لـ (وات).
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا المرتفعات، وذلك بعد نجاح التجربة الاولى التي أعطت نتائج مشجعة، وفق ما أفاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لـ(وات).
وأوضح ذات المصدر أن المندوبية خصصت، خلال هذه السنة، حوالي 160 طنا من البذور المعالجة التي تم توفيرها في اطار التعاون التونسي - الالماني لتوزيعها على المنتجين في المناطق التي يبلغ ارتفاعها 700 متر فما فوق على غرار مرتفعات القصور والاربص بالسرس وكذلك الطويرف وساقية سيدي يوسف شرط توفر المياه بهذه المناطق.
وسيقع توزيع هذه الكميات على المنتجين بحساب طن الى طنين للفلاح الواحد مع ضمان التأطير لكل المنتجين، علما وان موسم البذر لهذا الصنف من البطاطا يتم في شهر جوان، فيما تقع عملية الجني مع بداية شهر اكتوبر وهو ما يتزامن مع نقص في تزويد الاسواق في هذا الشهر من مادة البطاطا، حسب ذات المصدر.
وقد سجلت التجربة الاولى انتاجا يتراوح ما بين 25 و35 طنا في الهكتار الواحد وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة الامطار وندرة المياه، وفق ما ذكرته المشرفة على المشروع، ريما القماطي، لـ (وات).
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-