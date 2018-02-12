الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018

من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا المرتفعات، وذلك بعد نجاح التجربة الاولى التي أعطت نتائج مشجعة، وفق ما أفاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لـ(وات).

وأوضح ذات المصدر أن المندوبية خصصت، خلال هذه السنة، حوالي 160 طنا من البذور المعالجة التي تم توفيرها في اطار التعاون التونسي - الالماني لتوزيعها على المنتجين في المناطق التي يبلغ ارتفاعها 700 متر فما فوق على غرار مرتفعات القصور والاربص بالسرس وكذلك الطويرف وساقية سيدي يوسف شرط توفر المياه بهذه المناطق.

وسيقع توزيع هذه الكميات على المنتجين بحساب طن الى طنين للفلاح الواحد مع ضمان التأطير لكل المنتجين، علما وان موسم البذر لهذا الصنف من البطاطا يتم في شهر جوان، فيما تقع عملية الجني مع بداية شهر اكتوبر وهو ما يتزامن مع نقص في تزويد الاسواق في هذا الشهر من مادة البطاطا، حسب ذات المصدر.

وقد سجلت التجربة الاولى انتاجا يتراوح ما بين 25 و35 طنا في الهكتار الواحد وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي تميزت بقلة الامطار وندرة المياه، وفق ما ذكرته المشرفة على المشروع، ريما القماطي، لـ (وات).