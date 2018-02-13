جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
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13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
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13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
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12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
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12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
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12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
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12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
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11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
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11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
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11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
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11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
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11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
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10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 فيفري 2018
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018 السّاعة 13:32
قرّر حزب الاتحاد الوطني الحر عن عدم مشاركته في الانتخابات البلدية وارجعت قيادات الحزب سبب ذلك الى جملة من...المزيد >>
سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018 السّاعة 13:15
عمد عدد من سواق سيارات الأجرة "لواج" أصيلي ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 إلى قطع الطريق الرابطة...المزيد >>
الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018 السّاعة 13:11
أقدم شاب في عقده الثالث على الانتحار صباح اليوم الثلاثاء تحت عجلات القطار على مستوى تقاطع طريق المهدية مع...المزيد >>
بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018 السّاعة 13:06
ألقت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس الثلاثاء 13 فيفري 2018 القبض على عون حرس يعمل بمركز...المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 فيفري 2018
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018 السّاعة 13:32
قرّر حزب الاتحاد الوطني الحر عن عدم مشاركته في الانتخابات البلدية وارجعت قيادات الحزب سبب ذلك الى جملة من...المزيد >>
سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018 السّاعة 13:15
عمد عدد من سواق سيارات الأجرة "لواج" أصيلي ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 إلى قطع الطريق الرابطة...المزيد >>
الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018 السّاعة 13:11
أقدم شاب في عقده الثالث على الانتحار صباح اليوم الثلاثاء تحت عجلات القطار على مستوى تقاطع طريق المهدية مع...المزيد >>
بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018 السّاعة 13:06
ألقت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس الثلاثاء 13 فيفري 2018 القبض على عون حرس يعمل بمركز...المزيد >>
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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