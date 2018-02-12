حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: ألقى عشية اليوم لص في عقده الثالث من العمر أصيل ولاية سوسة بنفسه من عمارة سكنية وتحديدا من الطابق الثالث مما تسبب له في كسر على مستوى ساقه اليمني حيث تم القبض عليه وبحوزته مصوغ لامرأة تفطنت إليه صحبة صديقه الذي تحصن بالفرار.

وتتمثل صورة الحادثة في تفطن امرأة مقيمة في عمارة بجهة حمام سوسة الى وجود شخصين قاموا بعملية خلع لمنزلها وتنفيذ عملية سرقة وباتصالها بالوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان قرر المظنون فيه القفز من العمارة من أجل الفرار لكنه وقع في قبضة الوحدات الأمنية التي قامت بحجز المسروق وإيقاف المظنون فيه وإصدار بطاقة تفتيش في حق صديقه.