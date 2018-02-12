حالة الطقس ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
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23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
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22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
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22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
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21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
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21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
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21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
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21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
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20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
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20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
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20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
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20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
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19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
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19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
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19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
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19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
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19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
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عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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حالة الطقس ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.
البحر هائج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.
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حالة الطقس ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 فيفري 2018
سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.
البحر هائج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...المزيد >>
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
عبد الجليل المسعوديدفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».المزيد >>
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