حالة الطقس ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018

سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد.

البحر هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 14 و 18 درجة ببقية المناطق.