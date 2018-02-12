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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
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الأولى
الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018 | 21:27

أوقفت الشرطة طائرة كانت تقل المنتخب الفرنسي للرغبي من مدينة إيدنبره بأسكتلندا، بعد تورط عدد من اللاعبين على متنها بشجار في الليلة السابقة داخل أحد الحانات.

وأفادت صحيفة "ليكيب" أن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي مشتبه في تورطهم بشجار في حانة، بعد خسارة المنتخب أمام أسكتلندا ببطولة الدول الست للرغبي.

وأوقفت الشرطة الطائرة النفاثة التي كانت ستقل المنتخب الفرنسي من إيدنبره في الساعة 11 صباحا، إلى باريس.

وأعلن المنتخب الفرنسي للرغبي في بيان: "يتم التحقيق مع بعض لاعبي المنتخب من قبل السلطات الأسكتلندية. نحن في انتظار المزيد من المعلومات".

وهزمت أسكتلندا فرنسا بنتيجة 32-26 في مباراة قوية بملعب موريفيلد، لتتقدم بترتيب الدوري المكون من ستة فرق إلى المركز الرابع.

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الأولى
الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018 | 21:27

أوقفت الشرطة طائرة كانت تقل المنتخب الفرنسي للرغبي من مدينة إيدنبره بأسكتلندا، بعد تورط عدد من اللاعبين على متنها بشجار في الليلة السابقة داخل أحد الحانات.

وأفادت صحيفة "ليكيب" أن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي مشتبه في تورطهم بشجار في حانة، بعد خسارة المنتخب أمام أسكتلندا ببطولة الدول الست للرغبي.

وأوقفت الشرطة الطائرة النفاثة التي كانت ستقل المنتخب الفرنسي من إيدنبره في الساعة 11 صباحا، إلى باريس.

وأعلن المنتخب الفرنسي للرغبي في بيان: "يتم التحقيق مع بعض لاعبي المنتخب من قبل السلطات الأسكتلندية. نحن في انتظار المزيد من المعلومات".

وهزمت أسكتلندا فرنسا بنتيجة 32-26 في مباراة قوية بملعب موريفيلد، لتتقدم بترتيب الدوري المكون من ستة فرق إلى المركز الرابع.

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12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
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الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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