أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: أدى وزير التربية حاتم بن سالم ظهر اليوم زيارة لمنزل فقيد الأسرة التربوية الأستاذ لطفي قرطاس بمدينة أكودة مسقط رأسه لتقديم التعازي لأفراد عائلته بعد أن تم دفعنه اليوم بمقبرة أكودة بحضور عدد كبير من الإطارات التربوية والتلاميذ والمواطنين.

وتوفي الفقيد أمس أثناء أدائه لواجبه المهني وقد خلفت وفاته حسرة ولوعة لدى كل أهالي المنطقة والاطارات التربوية التي رفضت اليوم الالتحاق بمقاعد الدراسة تأثرا بالحادثة التي جدت في مدرسة 15 أكتوبر بأكودة.