حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف ولاية بنعروس تمكنت اليوم الاثنين من القبض على منحرف يبلغ من العمر 26 سنة من أجل الإعتداء بالعنف الشديد على شخصين بواسطة آلة حادة ومواد صلبة وسلب أحدهم، كما تعمّد تهديد شقيقته بما يوجب عقابا جزائيا بعد أن تحرش بها جنسيا، بسماع شقيقته أكّدت أنّها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل شقيقها المذكور راغبة في تتبعه عدليا.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.