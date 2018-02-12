وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو.

وأشاد الزبيدي، وفق بلاغ للوزارة، بدعم هذه المنظمة للمركز الوطني للبيانات، من خلال توفير المساعدات الفنية و اللوجستية، منوها بدورها في إشاعة قيم الأمن و السلم في العالم .

كما ثمن عمل المركز الوطني للبيانات في دعم مكتسباته المعرفية و المعلوماتية و التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الرصد، داعيا إلى التكثيف من الدورات التكوينية لتنمية قدراته وتطويرها، و العمل على مزيد تمتين علاقات التعاون مع بقية المراكز المماثلة.

من جهته، عبر الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، عن ارتياحه لاحتضان تونس للمرة الثانية ورشة العمل الإقليمية و الدورة التكوينية، مشيدا بالقدرات و الخبرات التونسية في مجال تكنولوجيات الرصد وثراء تجربتهم في المجال.

يذكر أن المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد، نظم اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ورشة تهدف "إلى تطوير الكفاءات التقنية التونسية والإفريقية في المجالات المتعلقة بالترددات تحت الصوتية، إضافة إلى مساعدة الشركاء الأفارقة على التمكن من الوسائل والمعطيات والبرامج المعلوماتية اللازمة في مجال مراقبة التجارب النووية"،وفق ما ذكره ل (وات) مدير المركز، العميد زهير جندلي.

و كانت تونس صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ سنة 2004 . كما وقعت الحكومة التونسية سنة 2013 على اتفاقية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية لإنشاء محطة لرصد الزلازل ومحطة للترددات دون السمعية.

وات