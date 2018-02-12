وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

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إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو.
وأشاد الزبيدي، وفق بلاغ للوزارة، بدعم هذه المنظمة للمركز الوطني للبيانات، من خلال توفير المساعدات الفنية و اللوجستية، منوها بدورها في إشاعة قيم الأمن و السلم في العالم .
كما ثمن عمل المركز الوطني للبيانات في دعم مكتسباته المعرفية و المعلوماتية و التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الرصد، داعيا إلى التكثيف من الدورات التكوينية لتنمية قدراته وتطويرها، و العمل على مزيد تمتين علاقات التعاون مع بقية المراكز المماثلة.
من جهته، عبر الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، عن ارتياحه لاحتضان تونس للمرة الثانية ورشة العمل الإقليمية و الدورة التكوينية، مشيدا بالقدرات و الخبرات التونسية في مجال تكنولوجيات الرصد وثراء تجربتهم في المجال.
يذكر أن المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد، نظم اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ورشة تهدف "إلى تطوير الكفاءات التقنية التونسية والإفريقية في المجالات المتعلقة بالترددات تحت الصوتية، إضافة إلى مساعدة الشركاء الأفارقة على التمكن من الوسائل والمعطيات والبرامج المعلوماتية اللازمة في مجال مراقبة التجارب النووية"،وفق ما ذكره ل (وات) مدير المركز، العميد زهير جندلي.
و كانت تونس صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ سنة 2004 . كما وقعت الحكومة التونسية سنة 2013 على اتفاقية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية لإنشاء محطة لرصد الزلازل ومحطة للترددات دون السمعية.
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين في مقر الوزارة، بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو.
وأشاد الزبيدي، وفق بلاغ للوزارة، بدعم هذه المنظمة للمركز الوطني للبيانات، من خلال توفير المساعدات الفنية و اللوجستية، منوها بدورها في إشاعة قيم الأمن و السلم في العالم .
كما ثمن عمل المركز الوطني للبيانات في دعم مكتسباته المعرفية و المعلوماتية و التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الرصد، داعيا إلى التكثيف من الدورات التكوينية لتنمية قدراته وتطويرها، و العمل على مزيد تمتين علاقات التعاون مع بقية المراكز المماثلة.
من جهته، عبر الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، عن ارتياحه لاحتضان تونس للمرة الثانية ورشة العمل الإقليمية و الدورة التكوينية، مشيدا بالقدرات و الخبرات التونسية في مجال تكنولوجيات الرصد وثراء تجربتهم في المجال.
يذكر أن المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد، نظم اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ورشة تهدف "إلى تطوير الكفاءات التقنية التونسية والإفريقية في المجالات المتعلقة بالترددات تحت الصوتية، إضافة إلى مساعدة الشركاء الأفارقة على التمكن من الوسائل والمعطيات والبرامج المعلوماتية اللازمة في مجال مراقبة التجارب النووية"،وفق ما ذكره ل (وات) مدير المركز، العميد زهير جندلي.
و كانت تونس صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ سنة 2004 . كما وقعت الحكومة التونسية سنة 2013 على اتفاقية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية لإنشاء محطة لرصد الزلازل ومحطة للترددات دون السمعية.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-