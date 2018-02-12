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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
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الأولى
ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018 | 20:35

توسعت رقعة يابسة جزر دولة توفالو وسط المحيط الهادئ رغم ارتفاع نسبة مياه المحيطات على الكرة الأرضية.

وقارن علماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا صورا ملتقطة من الفضاء والجو على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولاحظوا ازديادا مساحة أراضي دولة توفالو (تتكون من جزر تقع في المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا) بنسبة 3%.

وأوقف العلماء نداءاتهم السابقة بوجوب انتقال سكان الجزر الصغيرة (المعرضة للطمر بمياه المحيط) إلى جزر كبيرة، بسبب النتائج المذهلة التي توصلوا إليها بعد اكتشاف توسع أراضي هذه الجزر الصغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة بعكس ما كان متوقعا.

وتبدو هذه البيانات غير منطقية برأي العلماء الذين أعادوا النظر وشرحوا الازدياد في نسبة اليابسة على هذه الجزر بعمليات المد والجزر والعواصف البحرية التي تجلب معها مواد وترسبات كثيرة تزيد فيها من مساحة اليابسة عند شواطئ هذه الجزر.

لذلك، يقترح العلماء على سكان هذه الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ عدم الخوف والهجرة إلى دول أو جزر أكبر، لأن خطر غمر المياه لجزرهم أسطورة تم دحضها عمليا وعلميا.

وكالات
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الأولى
ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018 | 20:35

توسعت رقعة يابسة جزر دولة توفالو وسط المحيط الهادئ رغم ارتفاع نسبة مياه المحيطات على الكرة الأرضية.

وقارن علماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا صورا ملتقطة من الفضاء والجو على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولاحظوا ازديادا مساحة أراضي دولة توفالو (تتكون من جزر تقع في المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا) بنسبة 3%.

وأوقف العلماء نداءاتهم السابقة بوجوب انتقال سكان الجزر الصغيرة (المعرضة للطمر بمياه المحيط) إلى جزر كبيرة، بسبب النتائج المذهلة التي توصلوا إليها بعد اكتشاف توسع أراضي هذه الجزر الصغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة بعكس ما كان متوقعا.

وتبدو هذه البيانات غير منطقية برأي العلماء الذين أعادوا النظر وشرحوا الازدياد في نسبة اليابسة على هذه الجزر بعمليات المد والجزر والعواصف البحرية التي تجلب معها مواد وترسبات كثيرة تزيد فيها من مساحة اليابسة عند شواطئ هذه الجزر.

لذلك، يقترح العلماء على سكان هذه الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ عدم الخوف والهجرة إلى دول أو جزر أكبر، لأن خطر غمر المياه لجزرهم أسطورة تم دحضها عمليا وعلميا.

وكالات
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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