ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!

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توسعت رقعة يابسة جزر دولة توفالو وسط المحيط الهادئ رغم ارتفاع نسبة مياه المحيطات على الكرة الأرضية.
وقارن علماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا صورا ملتقطة من الفضاء والجو على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولاحظوا ازديادا مساحة أراضي دولة توفالو (تتكون من جزر تقع في المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا) بنسبة 3%.
وأوقف العلماء نداءاتهم السابقة بوجوب انتقال سكان الجزر الصغيرة (المعرضة للطمر بمياه المحيط) إلى جزر كبيرة، بسبب النتائج المذهلة التي توصلوا إليها بعد اكتشاف توسع أراضي هذه الجزر الصغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة بعكس ما كان متوقعا.
وتبدو هذه البيانات غير منطقية برأي العلماء الذين أعادوا النظر وشرحوا الازدياد في نسبة اليابسة على هذه الجزر بعمليات المد والجزر والعواصف البحرية التي تجلب معها مواد وترسبات كثيرة تزيد فيها من مساحة اليابسة عند شواطئ هذه الجزر.
لذلك، يقترح العلماء على سكان هذه الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ عدم الخوف والهجرة إلى دول أو جزر أكبر، لأن خطر غمر المياه لجزرهم أسطورة تم دحضها عمليا وعلميا.
توسعت رقعة يابسة جزر دولة توفالو وسط المحيط الهادئ رغم ارتفاع نسبة مياه المحيطات على الكرة الأرضية.
وقارن علماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا صورا ملتقطة من الفضاء والجو على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولاحظوا ازديادا مساحة أراضي دولة توفالو (تتكون من جزر تقع في المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا) بنسبة 3%.
وأوقف العلماء نداءاتهم السابقة بوجوب انتقال سكان الجزر الصغيرة (المعرضة للطمر بمياه المحيط) إلى جزر كبيرة، بسبب النتائج المذهلة التي توصلوا إليها بعد اكتشاف توسع أراضي هذه الجزر الصغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة بعكس ما كان متوقعا.
وتبدو هذه البيانات غير منطقية برأي العلماء الذين أعادوا النظر وشرحوا الازدياد في نسبة اليابسة على هذه الجزر بعمليات المد والجزر والعواصف البحرية التي تجلب معها مواد وترسبات كثيرة تزيد فيها من مساحة اليابسة عند شواطئ هذه الجزر.
لذلك، يقترح العلماء على سكان هذه الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ عدم الخوف والهجرة إلى دول أو جزر أكبر، لأن خطر غمر المياه لجزرهم أسطورة تم دحضها عمليا وعلميا.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-