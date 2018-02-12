جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في ٳطار التجارب الاولية التي تمهد لانطلاق التشغيل الشبه الصناعي قامت الشرکة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم الٳثنين 12فيفري2018لٲول مرة بضخ مياه البحر نحو محطة تحلية المياه.