رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين

أكد المدرب عفوان الغربي أنه توصل إلى إتفاق رسمي مع إدارة فريق أولمبيك مدنين لفك الإرتباط بالتراضي بين الطرفين مرجعا هذا القرار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها النادي منذ بداية الموسم مما تسبب في توقف النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال مرحلة الذهاب حسب تصريح له لاذعة "جوهرة اف ام".

المصدر: جوهرة اف ام