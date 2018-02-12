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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
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الأولى
القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018 | 19:27

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:

تعرض اليوم عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق المحطة بمدينة القصر من ولاية قفصة الى حالات تسمم بسبب اقتنائهم للمج سريعة من احد المطاعم المنتصبة قرب المؤسسة التربوية .الحادثة جدت منذ صباح اليوم حيث شعر بعض التلاميذ باوجاع على مستوى البطن وتم تسجيل حالات غثيان فتم اعلام الحماية المدنية التي حلت على عين المكان وتم نقل المتضررين الى المستشفى الجهوي بقفصة والى حدود الحصة المسائية ارتفع  عدد التلاميذ المصابين  الى 16 حسب افادة عبد العزيز عوة المندوب الجهوي والذي تحول الى المستشفى الجهوي وعاين الحالات مع الاطار الطبي واكد المندوب ان تسمما بسيطا  حسب التحاليل المخبرية  اصاب التلاميذ جراء تناولهم لمجة سريعة مشيرا ان الاطار الطبي قام بالواجب وان كل التلاميذ غادروا المستشفى وحالاتهم مستقرة كما اكد مصدر مسؤول بالمندوبية انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحادثة .

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الأولى
القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018 | 19:27

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:

تعرض اليوم عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق المحطة بمدينة القصر من ولاية قفصة الى حالات تسمم بسبب اقتنائهم للمج سريعة من احد المطاعم المنتصبة قرب المؤسسة التربوية .الحادثة جدت منذ صباح اليوم حيث شعر بعض التلاميذ باوجاع على مستوى البطن وتم تسجيل حالات غثيان فتم اعلام الحماية المدنية التي حلت على عين المكان وتم نقل المتضررين الى المستشفى الجهوي بقفصة والى حدود الحصة المسائية ارتفع  عدد التلاميذ المصابين  الى 16 حسب افادة عبد العزيز عوة المندوب الجهوي والذي تحول الى المستشفى الجهوي وعاين الحالات مع الاطار الطبي واكد المندوب ان تسمما بسيطا  حسب التحاليل المخبرية  اصاب التلاميذ جراء تناولهم لمجة سريعة مشيرا ان الاطار الطبي قام بالواجب وان كل التلاميذ غادروا المستشفى وحالاتهم مستقرة كما اكد مصدر مسؤول بالمندوبية انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحادثة .

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حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
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الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
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من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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