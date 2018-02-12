القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة

-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:
تعرض اليوم عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق المحطة بمدينة القصر من ولاية قفصة الى حالات تسمم بسبب اقتنائهم للمج سريعة من احد المطاعم المنتصبة قرب المؤسسة التربوية .الحادثة جدت منذ صباح اليوم حيث شعر بعض التلاميذ باوجاع على مستوى البطن وتم تسجيل حالات غثيان فتم اعلام الحماية المدنية التي حلت على عين المكان وتم نقل المتضررين الى المستشفى الجهوي بقفصة والى حدود الحصة المسائية ارتفع عدد التلاميذ المصابين الى 16 حسب افادة عبد العزيز عوة المندوب الجهوي والذي تحول الى المستشفى الجهوي وعاين الحالات مع الاطار الطبي واكد المندوب ان تسمما بسيطا حسب التحاليل المخبرية اصاب التلاميذ جراء تناولهم لمجة سريعة مشيرا ان الاطار الطبي قام بالواجب وان كل التلاميذ غادروا المستشفى وحالاتهم مستقرة كما اكد مصدر مسؤول بالمندوبية انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحادثة .
مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:
تعرض اليوم عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق المحطة بمدينة القصر من ولاية قفصة الى حالات تسمم بسبب اقتنائهم للمج سريعة من احد المطاعم المنتصبة قرب المؤسسة التربوية .الحادثة جدت منذ صباح اليوم حيث شعر بعض التلاميذ باوجاع على مستوى البطن وتم تسجيل حالات غثيان فتم اعلام الحماية المدنية التي حلت على عين المكان وتم نقل المتضررين الى المستشفى الجهوي بقفصة والى حدود الحصة المسائية ارتفع عدد التلاميذ المصابين الى 16 حسب افادة عبد العزيز عوة المندوب الجهوي والذي تحول الى المستشفى الجهوي وعاين الحالات مع الاطار الطبي واكد المندوب ان تسمما بسيطا حسب التحاليل المخبرية اصاب التلاميذ جراء تناولهم لمجة سريعة مشيرا ان الاطار الطبي قام بالواجب وان كل التلاميذ غادروا المستشفى وحالاتهم مستقرة كما اكد مصدر مسؤول بالمندوبية انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحادثة .
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-