القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة

مكتب قفصة -الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:

تعرض اليوم عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية طريق المحطة بمدينة القصر من ولاية قفصة الى حالات تسمم بسبب اقتنائهم للمج سريعة من احد المطاعم المنتصبة قرب المؤسسة التربوية .الحادثة جدت منذ صباح اليوم حيث شعر بعض التلاميذ باوجاع على مستوى البطن وتم تسجيل حالات غثيان فتم اعلام الحماية المدنية التي حلت على عين المكان وتم نقل المتضررين الى المستشفى الجهوي بقفصة والى حدود الحصة المسائية ارتفع عدد التلاميذ المصابين الى 16 حسب افادة عبد العزيز عوة المندوب الجهوي والذي تحول الى المستشفى الجهوي وعاين الحالات مع الاطار الطبي واكد المندوب ان تسمما بسيطا حسب التحاليل المخبرية اصاب التلاميذ جراء تناولهم لمجة سريعة مشيرا ان الاطار الطبي قام بالواجب وان كل التلاميذ غادروا المستشفى وحالاتهم مستقرة كما اكد مصدر مسؤول بالمندوبية انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه الحادثة .