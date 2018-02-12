برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

عبر المكلف بالشؤون السياسية في حزب نداء تونس برهان بسيس عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي حول ملف الجوسسة واعتباره مجرد إشاعة.

ونفى بسيس في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان يكون الامر مجرد ملف تبييض اموال.

وكتب بسيس في صفحته التدوينة التالية:

" المضحك في المسألة أن الجماعة خرجت متباهية مزهوة ، أن القضية لا علاقة لها بالتجسس بل هي فقط قضية تبييض اموال ومافيات... يعني هي سيدا وليست سرطان ....

بالفعل الأمر مطمئن جدا ... ارتباكهم مفهوم ، لأنهم يدركون حقيقة أن القضية هي سيدا وايضا سرطان والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت"