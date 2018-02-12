ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي

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خضع مدافع الترجي الرياضي التونسي علي المشاني اليوم الاثنين إلى كشوفات بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الاصابة التي كان تعرض لها يوم السبت الماضي في نواكشوط، خلال مباراة الذهاب للدور الاول التمهيدي لدوري ابطال افريقيا امام الوئام المويتاني، وقد غادر المشاني الميدان منذ الدقيقة التاسعة تاركا مكانه لزميله منتصر الطالبي.
واثبتت الفحوصات التي أعلنت نتيجتها اليوم، ان علي المشاني يشكو من كسر على مستوى كعب القدم، والذي يتطلب راحة طويلة نسبيا، رغم ان ادارة الترجي الرياضي اكدت في بيان الى ان اللاعب سيخضع لتدخل جراحي، سيعلن عن موعده وعن المدة اللازمة الدكتور بن عبيد، رئيس اللجنة الطبية والذي سيشرف بنفسه على العملية الجراحية .
وبذلك سيكون علي المشاني من أبرز الغائبين عن كلاسيكو الخميس القادم (15 فيفري) ضد النجم الساحلي لحساب الجولة 18 للدوري التونسي لكرة القدم كما انه سيتخلف عن ديربي الافريقي الذي سيدور الاحد القادم 18 فيفري.
خضع مدافع الترجي الرياضي التونسي علي المشاني اليوم الاثنين إلى كشوفات بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الاصابة التي كان تعرض لها يوم السبت الماضي في نواكشوط، خلال مباراة الذهاب للدور الاول التمهيدي لدوري ابطال افريقيا امام الوئام المويتاني، وقد غادر المشاني الميدان منذ الدقيقة التاسعة تاركا مكانه لزميله منتصر الطالبي.
واثبتت الفحوصات التي أعلنت نتيجتها اليوم، ان علي المشاني يشكو من كسر على مستوى كعب القدم، والذي يتطلب راحة طويلة نسبيا، رغم ان ادارة الترجي الرياضي اكدت في بيان الى ان اللاعب سيخضع لتدخل جراحي، سيعلن عن موعده وعن المدة اللازمة الدكتور بن عبيد، رئيس اللجنة الطبية والذي سيشرف بنفسه على العملية الجراحية .
وبذلك سيكون علي المشاني من أبرز الغائبين عن كلاسيكو الخميس القادم (15 فيفري) ضد النجم الساحلي لحساب الجولة 18 للدوري التونسي لكرة القدم كما انه سيتخلف عن ديربي الافريقي الذي سيدور الاحد القادم 18 فيفري.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-