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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
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الأولى
ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018 | 19:35

خضع مدافع الترجي الرياضي التونسي علي المشاني اليوم الاثنين إلى كشوفات بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الاصابة التي كان تعرض لها يوم السبت الماضي في نواكشوط، خلال مباراة الذهاب للدور الاول التمهيدي لدوري ابطال افريقيا امام الوئام المويتاني، وقد غادر المشاني الميدان منذ الدقيقة التاسعة تاركا مكانه لزميله منتصر الطالبي.

واثبتت الفحوصات التي أعلنت نتيجتها اليوم، ان علي المشاني يشكو من كسر على مستوى كعب القدم، والذي يتطلب راحة طويلة نسبيا، رغم ان ادارة الترجي الرياضي اكدت في بيان الى ان اللاعب سيخضع لتدخل جراحي، سيعلن عن موعده وعن المدة اللازمة الدكتور بن عبيد، رئيس اللجنة الطبية والذي سيشرف بنفسه على العملية الجراحية .

وبذلك سيكون علي المشاني من أبرز الغائبين عن كلاسيكو الخميس القادم (15 فيفري) ضد النجم الساحلي لحساب الجولة 18 للدوري التونسي لكرة القدم كما انه سيتخلف عن ديربي الافريقي الذي سيدور الاحد القادم 18 فيفري.

المصدر: كووورة
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الأولى
ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018 | 19:35

خضع مدافع الترجي الرياضي التونسي علي المشاني اليوم الاثنين إلى كشوفات بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الاصابة التي كان تعرض لها يوم السبت الماضي في نواكشوط، خلال مباراة الذهاب للدور الاول التمهيدي لدوري ابطال افريقيا امام الوئام المويتاني، وقد غادر المشاني الميدان منذ الدقيقة التاسعة تاركا مكانه لزميله منتصر الطالبي.

واثبتت الفحوصات التي أعلنت نتيجتها اليوم، ان علي المشاني يشكو من كسر على مستوى كعب القدم، والذي يتطلب راحة طويلة نسبيا، رغم ان ادارة الترجي الرياضي اكدت في بيان الى ان اللاعب سيخضع لتدخل جراحي، سيعلن عن موعده وعن المدة اللازمة الدكتور بن عبيد، رئيس اللجنة الطبية والذي سيشرف بنفسه على العملية الجراحية .

وبذلك سيكون علي المشاني من أبرز الغائبين عن كلاسيكو الخميس القادم (15 فيفري) ضد النجم الساحلي لحساب الجولة 18 للدوري التونسي لكرة القدم كما انه سيتخلف عن ديربي الافريقي الذي سيدور الاحد القادم 18 فيفري.

المصدر: كووورة
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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