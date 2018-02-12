الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أعوان هيئة الانتخابات يفكون اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بعد التفاعل الإيجابي مع مطالبهم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
الأولى
أعوان هيئة الانتخابات يفكون اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بعد التفاعل الإيجابي مع مطالبهم
12 فيفري 2018 | 18:34

أعلن أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن فك اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، وذلك بعد التفاعل الإيجابي الذي أبداه مجلس الهيئة في شخص رئيسه، وفق بيان نشره الأعوان المعتصمون.

   وأوضح أعوان الهيئة، في بيانهم، أن هذا القرار قد تم اتخاذه على إثر إصدار مذكرة من قبل رئيس مجلس الهيئة إلى الإدارة التنفيذية للشروع في إجراءات تسوية وضعية الأعوان طبقا لما نص عليه الفصل 123 من النظام الأساسي لأعوان الهيئة وتنفيذا لقرارات مجلسها وتطبيقا للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

   وأكد المعتصمون على أن قرارهم بفك الاعتصام رغم الاستجابة الجزئية لمطالبهم، يتنزل في إطار تغليب المصلحة العليا للوطن التي تتطلب تجميع وتضافر كل الجهود لإنجاح أهم استحقاق انتخابي بعد الثورة.

   وكان أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات نفذوا اعتصاما بمقر الإدارة المركزية بداية من 30 جانفي الماضي تم تعليقه ظرفيا لمدة أربعة أيام لإعطاء مهلة لمجلس الهيئة للتباحث في مطالب المعتصمين وإمضاء محضر اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتوج جلسة التفاوض التي تمت في الغرض بتاريخ 01 فيفري 2018 بين أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بحضور أعضاء النقابة الاساسية لأعوان الهيئة.

   وأعلن عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن دخولهم صباح أمس الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة، على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية، زهير الكرتلي.

   وأفاد الكرتلي، في اتصال مع "وات"، بأن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 و"منذ ذلك الحين والأعوان يطالبون بالترسيم وحملوا الشارة الحمراء ثم قاموا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلوا في اعتصام مفتوح وقاموا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فقرروا استئناف الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".

   وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي، على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.

  

 

وات
تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
أعوان هيئة الانتخابات يفكون اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بعد التفاعل الإيجابي مع مطالبهم
12 فيفري 2018 | 18:34

أعلن أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، عن فك اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، وذلك بعد التفاعل الإيجابي الذي أبداه مجلس الهيئة في شخص رئيسه، وفق بيان نشره الأعوان المعتصمون.

   وأوضح أعوان الهيئة، في بيانهم، أن هذا القرار قد تم اتخاذه على إثر إصدار مذكرة من قبل رئيس مجلس الهيئة إلى الإدارة التنفيذية للشروع في إجراءات تسوية وضعية الأعوان طبقا لما نص عليه الفصل 123 من النظام الأساسي لأعوان الهيئة وتنفيذا لقرارات مجلسها وتطبيقا للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

   وأكد المعتصمون على أن قرارهم بفك الاعتصام رغم الاستجابة الجزئية لمطالبهم، يتنزل في إطار تغليب المصلحة العليا للوطن التي تتطلب تجميع وتضافر كل الجهود لإنجاح أهم استحقاق انتخابي بعد الثورة.

   وكان أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات نفذوا اعتصاما بمقر الإدارة المركزية بداية من 30 جانفي الماضي تم تعليقه ظرفيا لمدة أربعة أيام لإعطاء مهلة لمجلس الهيئة للتباحث في مطالب المعتصمين وإمضاء محضر اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتوج جلسة التفاوض التي تمت في الغرض بتاريخ 01 فيفري 2018 بين أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بحضور أعضاء النقابة الاساسية لأعوان الهيئة.

   وأعلن عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن دخولهم صباح أمس الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة، على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية، زهير الكرتلي.

   وأفاد الكرتلي، في اتصال مع "وات"، بأن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 و"منذ ذلك الحين والأعوان يطالبون بالترسيم وحملوا الشارة الحمراء ثم قاموا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلوا في اعتصام مفتوح وقاموا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فقرروا استئناف الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".

   وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي، على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.

  

 

وات
تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿