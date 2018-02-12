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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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تعيين لبنى الطرابلسي مديرة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بسلطنة عمان
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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الأولى
تعيين لبنى الطرابلسي مديرة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بسلطنة عمان
12 فيفري 2018 | 18:20

الشروق اون لاين – منى:

في تشريف جديد للمرأة التونسية ، تم تعيين لبنى الطرابلسي رئيسة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي " لوريا " بسلطنة عمان . السيدة لبنى الطرابلسي هي أستاذة متحصلة على الماجستير في الكيمياء وتعمل مدرسة في سلطنة عمان منذ سنوات . وبمناسبة التعيين ، عبرت الطرابلسي عن امتنانها  لرئيس المنظمة بشير سعيد وكافة الإطارات بعد أن منحوها شرف إدارة مكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بالدولة الشقيقة سلطنة عمان . وأكدت عزمها على تحقيق اهداف المنظمة من خلال المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على الاستثمار في تونس ، سيما وأن تونس تحظى بمكانة متميزة لدى سلطنة عمان .

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الأولى
تعيين لبنى الطرابلسي مديرة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بسلطنة عمان
12 فيفري 2018 | 18:20

الشروق اون لاين – منى:

في تشريف جديد للمرأة التونسية ، تم تعيين لبنى الطرابلسي رئيسة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي " لوريا " بسلطنة عمان . السيدة لبنى الطرابلسي هي أستاذة متحصلة على الماجستير في الكيمياء وتعمل مدرسة في سلطنة عمان منذ سنوات . وبمناسبة التعيين ، عبرت الطرابلسي عن امتنانها  لرئيس المنظمة بشير سعيد وكافة الإطارات بعد أن منحوها شرف إدارة مكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بالدولة الشقيقة سلطنة عمان . وأكدت عزمها على تحقيق اهداف المنظمة من خلال المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على الاستثمار في تونس ، سيما وأن تونس تحظى بمكانة متميزة لدى سلطنة عمان .

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حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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