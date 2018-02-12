تعيين لبنى الطرابلسي مديرة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بسلطنة عمان

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الشروق اون لاين – منى:
في تشريف جديد للمرأة التونسية ، تم تعيين لبنى الطرابلسي رئيسة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي " لوريا " بسلطنة عمان . السيدة لبنى الطرابلسي هي أستاذة متحصلة على الماجستير في الكيمياء وتعمل مدرسة في سلطنة عمان منذ سنوات . وبمناسبة التعيين ، عبرت الطرابلسي عن امتنانها لرئيس المنظمة بشير سعيد وكافة الإطارات بعد أن منحوها شرف إدارة مكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بالدولة الشقيقة سلطنة عمان . وأكدت عزمها على تحقيق اهداف المنظمة من خلال المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على الاستثمار في تونس ، سيما وأن تونس تحظى بمكانة متميزة لدى سلطنة عمان .
الشروق اون لاين – منى:
في تشريف جديد للمرأة التونسية ، تم تعيين لبنى الطرابلسي رئيسة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي " لوريا " بسلطنة عمان . السيدة لبنى الطرابلسي هي أستاذة متحصلة على الماجستير في الكيمياء وتعمل مدرسة في سلطنة عمان منذ سنوات . وبمناسبة التعيين ، عبرت الطرابلسي عن امتنانها لرئيس المنظمة بشير سعيد وكافة الإطارات بعد أن منحوها شرف إدارة مكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بالدولة الشقيقة سلطنة عمان . وأكدت عزمها على تحقيق اهداف المنظمة من خلال المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على الاستثمار في تونس ، سيما وأن تونس تحظى بمكانة متميزة لدى سلطنة عمان .
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-