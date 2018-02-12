تعيين لبنى الطرابلسي مديرة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بسلطنة عمان

الشروق اون لاين – منى:

في تشريف جديد للمرأة التونسية ، تم تعيين لبنى الطرابلسي رئيسة لمكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي " لوريا " بسلطنة عمان . السيدة لبنى الطرابلسي هي أستاذة متحصلة على الماجستير في الكيمياء وتعمل مدرسة في سلطنة عمان منذ سنوات . وبمناسبة التعيين ، عبرت الطرابلسي عن امتنانها لرئيس المنظمة بشير سعيد وكافة الإطارات بعد أن منحوها شرف إدارة مكتب منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي بالدولة الشقيقة سلطنة عمان . وأكدت عزمها على تحقيق اهداف المنظمة من خلال المساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على الاستثمار في تونس ، سيما وأن تونس تحظى بمكانة متميزة لدى سلطنة عمان .