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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بـ76 مليون دينار خلال جانفي 2018
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الأولى
الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بـ76 مليون دينار خلال جانفي 2018
12 فيفري 2018 | 17:57

سجل الميزان التجاري الغذائي، لشهر جانفي 2018، فائضا ب76 مليون دينار (م د) مقابل عجز ب9ر232 م د خلال جانفي 2017، وفق ما تقدمت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مؤشرات.

وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفترة ذاتها، إذ بلغت 7ر118 بالمائة، مقابل 5ر50 بالمائة في 2017، ويعود هذا النمو الى تضاعف قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 3ر102 بالمائة وتراجع الواردات بنسبة 4ر13 بالمائة.

   وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 ما يعادل 9ر481 م د مسجلة نموا بـ 8ر102 بالمائة مقارنة مع شهر جانفي 2017 وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون على مستوى الكم ( 3ر23 ألف طن مقابل 9ر7 ألف طن ) وعلى مستوى القيمة ( 2ر236 م د مقابل 9ر71 م د ) فضلا عن تحسن مستوى الأسعار ب11 بالمائة بالاضافة الى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور، على التوالي، بنسبة 62 بالمائة و43 بالمائة. كما تضاعفت قيمة مبيعات الخضر الطازجة (2ر236 م د مقابل 9ر71 م د )، خاصة منها الطماطم الجيوحرارية، وارتفعت قيمة صادرات مصبرات الخضر والغلال بنسبة 55 بالمائة.

في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار العجين الغذائي ومصبرات الأسماك بنسبة قدرت بـ13 بالمائة.

      وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية بلغت خلال جانفي 2018 ما يناهز 9ر405 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 7ر13 بالمائة مقارنة مع جانفي 2017، تبعا لتراجع قيمة واردات القمح اللين والشعير والذرة الصفراء خلال هذه الفترة، على التوالي، بنسبة 17 بالمائة و57 بالمائة و60 بالمائة، هذا بالاضافة إلى تقلص واردات جل المواد الغذائية المصنفة غير أساسية، والتي مثلت نسبة 10 بالمائة في هيكلة الواردات مقابل 20 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017.

      في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى زيادة في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار، القمح الصلب والزيوت النباتية ومادة السكر ب14 بالمائة و21 بالمائة و35 بالمائة.

   وتجدر الاشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال شهر جانفي 2018 مثلت 3ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 5ر13 بالمائة خلال جانفي 2017.

  

  

وات
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الأولى
الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بـ76 مليون دينار خلال جانفي 2018
12 فيفري 2018 | 17:57

سجل الميزان التجاري الغذائي، لشهر جانفي 2018، فائضا ب76 مليون دينار (م د) مقابل عجز ب9ر232 م د خلال جانفي 2017، وفق ما تقدمت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مؤشرات.

وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفترة ذاتها، إذ بلغت 7ر118 بالمائة، مقابل 5ر50 بالمائة في 2017، ويعود هذا النمو الى تضاعف قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 3ر102 بالمائة وتراجع الواردات بنسبة 4ر13 بالمائة.

   وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 ما يعادل 9ر481 م د مسجلة نموا بـ 8ر102 بالمائة مقارنة مع شهر جانفي 2017 وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون على مستوى الكم ( 3ر23 ألف طن مقابل 9ر7 ألف طن ) وعلى مستوى القيمة ( 2ر236 م د مقابل 9ر71 م د ) فضلا عن تحسن مستوى الأسعار ب11 بالمائة بالاضافة الى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور، على التوالي، بنسبة 62 بالمائة و43 بالمائة. كما تضاعفت قيمة مبيعات الخضر الطازجة (2ر236 م د مقابل 9ر71 م د )، خاصة منها الطماطم الجيوحرارية، وارتفعت قيمة صادرات مصبرات الخضر والغلال بنسبة 55 بالمائة.

في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار العجين الغذائي ومصبرات الأسماك بنسبة قدرت بـ13 بالمائة.

      وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية بلغت خلال جانفي 2018 ما يناهز 9ر405 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 7ر13 بالمائة مقارنة مع جانفي 2017، تبعا لتراجع قيمة واردات القمح اللين والشعير والذرة الصفراء خلال هذه الفترة، على التوالي، بنسبة 17 بالمائة و57 بالمائة و60 بالمائة، هذا بالاضافة إلى تقلص واردات جل المواد الغذائية المصنفة غير أساسية، والتي مثلت نسبة 10 بالمائة في هيكلة الواردات مقابل 20 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017.

      في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى زيادة في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار، القمح الصلب والزيوت النباتية ومادة السكر ب14 بالمائة و21 بالمائة و35 بالمائة.

   وتجدر الاشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال شهر جانفي 2018 مثلت 3ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 5ر13 بالمائة خلال جانفي 2017.

  

  

وات
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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