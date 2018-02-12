إحباط عملية تهريب وحجز 2500 خرطوشة من السجائر بمنطقة مغني بجهة رمادة

تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة فجر اليوم الإثنين، من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر متمثلة في 2500 خرطوشة تحمل علامات أجنبية على متن سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحة منجمية وبدون وثائق وذلك في أحد المسالك الصحراوية بمنطقة مغني بجهة رمادةوقد بلغت قيمة المحجوز حسب ما ورد في بلاغ للديوانة التونسية ، 174.5 ألف ديناركما تمكنت اليوم الإثنين، فرقة الحرس الديواني بالصمار إثر نصب كمين ومطاردة وسيلة نقل، من حجز 720 كلغ من المعسل الفاخر وذلك بعد إجبار وسيلة النقل على التوغل في مسالك وعرة مما أعاقها على التقدم.

وتجدر الإشارة إلى أن المهربين حاولوا تعطيل سيارة نظامية لمصالح الديوانة وذلك بإلقاء قضيب من الأشواك الحديدية تفطن له أعوان الديوانة وتمكنوا من تفاديه.

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