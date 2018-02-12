إحباط عملية تهريب وحجز 2500 خرطوشة من السجائر بمنطقة مغني بجهة رمادة

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تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة فجر اليوم الإثنين، من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر متمثلة في 2500 خرطوشة تحمل علامات أجنبية على متن سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحة منجمية وبدون وثائق وذلك في أحد المسالك الصحراوية بمنطقة مغني بجهة رمادةوقد بلغت قيمة المحجوز حسب ما ورد في بلاغ للديوانة التونسية ، 174.5 ألف ديناركما تمكنت اليوم الإثنين، فرقة الحرس الديواني بالصمار إثر نصب كمين ومطاردة وسيلة نقل، من حجز 720 كلغ من المعسل الفاخر وذلك بعد إجبار وسيلة النقل على التوغل في مسالك وعرة مما أعاقها على التقدم.
وتجدر الإشارة إلى أن المهربين حاولوا تعطيل سيارة نظامية لمصالح الديوانة وذلك بإلقاء قضيب من الأشواك الحديدية تفطن له أعوان الديوانة وتمكنوا من تفاديه.
تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة فجر اليوم الإثنين، من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر متمثلة في 2500 خرطوشة تحمل علامات أجنبية على متن سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحة منجمية وبدون وثائق وذلك في أحد المسالك الصحراوية بمنطقة مغني بجهة رمادةوقد بلغت قيمة المحجوز حسب ما ورد في بلاغ للديوانة التونسية ، 174.5 ألف ديناركما تمكنت اليوم الإثنين، فرقة الحرس الديواني بالصمار إثر نصب كمين ومطاردة وسيلة نقل، من حجز 720 كلغ من المعسل الفاخر وذلك بعد إجبار وسيلة النقل على التوغل في مسالك وعرة مما أعاقها على التقدم.
وتجدر الإشارة إلى أن المهربين حاولوا تعطيل سيارة نظامية لمصالح الديوانة وذلك بإلقاء قضيب من الأشواك الحديدية تفطن له أعوان الديوانة وتمكنوا من تفاديه.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-