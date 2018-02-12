كرة قدم: برنامج مباريات الدور ثمن نهائي لكاس تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تدور مباريات الدور ثمن نهائي كاس تونس لكرة القدم يومي السبت و الاحد 24 و25 فيفري الجاري وفق البرنامج التالي: