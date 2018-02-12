كرة قدم: برنامج مباريات الدور ثمن نهائي لكاس تونس

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تدور مباريات الدور ثمن نهائي كاس تونس لكرة القدم يومي السبت و الاحد 24 و25 فيفري الجاري وفق البرنامج التالي:
السبت 24 فيفري 2018
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي
ملعب السبيخة الاصطناعي (س13 و 30دق)
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي
الاحد 25 فيفري 2018
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12)
اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين
ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق)
النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي
ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق)
المستقبل الرياضي برجيش - نجم المتلوي
ملعب يحدد لاحقا (س 14)
الملعب التونسي-النادي البنزرتي
ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق)
الاولمبي للنقل - مستقبل قابس
ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق)
سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي
تدور مباريات الدور ثمن نهائي كاس تونس لكرة القدم يومي السبت و الاحد 24 و25 فيفري الجاري وفق البرنامج التالي:
السبت 24 فيفري 2018
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 14)
الاتحاد المنستيري - النادي الرياضي الصفاقسي
ملعب السبيخة الاصطناعي (س13 و 30دق)
المستقبل الرياضي بالسبيخة - النادي الافريقي
الاحد 25 فيفري 2018
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 12)
اتحاد تطاوين - اولمبيك مدنين
ملعب بنبلة الاصطناعي ( س14 و 15 دق)
النادي الرياضي البنبلي- النجم الساحلي
ملعب رجيش الاصطناعي (س 12 و 30 دق)
المستقبل الرياضي برجيش - نجم المتلوي
ملعب يحدد لاحقا (س 14)
الملعب التونسي-النادي البنزرتي
ملعب علي بلهوان الاصطناعي (س 12 و 30دق)
الاولمبي للنقل - مستقبل قابس
ملعب المكنين الاصطناعي (س12 و 30دق)
سبورتينغ المكنين-النجم الرياضي العلوي
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-