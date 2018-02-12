الجربوعي: تسوية وضعية 130 تونسيا وقعوا ضحية التحيل بعقود عمل وهمية في قطر

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أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، اليوم الاثنين، أنه تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 130 تونسيا من بين 200 وقعوا ضحية تحيل بعض مكاتب التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود شغل وهمية بدولة قطر.
وفي تصريح لـ(وات) قال كاتب الدولة: " تمكنا إلى حد الآن وبالتنسيق مع سفير دولة قطر بتونس، وسفير تونس بدولة قطر، وفي إطار إحاطة الحكومة التونسية بأبناء الجالية تونسية بالخارج والاهتمام بمشاغلهم، من إدماج 130 تونسيا في سوق الشغل القطرية، وتسوية وضعية إقامتهم هناك من بين 200 حالة وقع التغرير بهم عن طريق تمكينهم من عقود شغل وهمية"، مضيفا بأنه يتم حاليا البحث عن حلول لنحو 70 شخصا آخرين وقعوا في شباك تحيل بعض مكاتب التشغيل والهجرة".
كما أفاد أن دولة قطر ستفتح بداية شهر أفريل القادم مكتب اعتماد بتونس لحماية التونسيين من الوقوع في براثن المتحيلين وللتثبت من عقود العمل والتأشيرات الخاصة بالتونسيين الراغبين في العمل في هذه الدولة.
يشار إلى أنه تم مؤخرا تداول معلومات عن وقوع نحو 5000 تونسي في شباك مكاتب تشغيل متحيلة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج وقطر على وجه التحديد، من ذلك تصريحات، في هذا الخصوص للنائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.
أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، اليوم الاثنين، أنه تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 130 تونسيا من بين 200 وقعوا ضحية تحيل بعض مكاتب التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود شغل وهمية بدولة قطر.
وفي تصريح لـ(وات) قال كاتب الدولة: " تمكنا إلى حد الآن وبالتنسيق مع سفير دولة قطر بتونس، وسفير تونس بدولة قطر، وفي إطار إحاطة الحكومة التونسية بأبناء الجالية تونسية بالخارج والاهتمام بمشاغلهم، من إدماج 130 تونسيا في سوق الشغل القطرية، وتسوية وضعية إقامتهم هناك من بين 200 حالة وقع التغرير بهم عن طريق تمكينهم من عقود شغل وهمية"، مضيفا بأنه يتم حاليا البحث عن حلول لنحو 70 شخصا آخرين وقعوا في شباك تحيل بعض مكاتب التشغيل والهجرة".
كما أفاد أن دولة قطر ستفتح بداية شهر أفريل القادم مكتب اعتماد بتونس لحماية التونسيين من الوقوع في براثن المتحيلين وللتثبت من عقود العمل والتأشيرات الخاصة بالتونسيين الراغبين في العمل في هذه الدولة.
يشار إلى أنه تم مؤخرا تداول معلومات عن وقوع نحو 5000 تونسي في شباك مكاتب تشغيل متحيلة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج وقطر على وجه التحديد، من ذلك تصريحات، في هذا الخصوص للنائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-