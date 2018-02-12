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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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الجربوعي: تسوية وضعية 130 تونسيا وقعوا ضحية التحيل بعقود عمل وهمية في قطر
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الأولى
الجربوعي: تسوية وضعية 130 تونسيا وقعوا ضحية التحيل بعقود عمل وهمية في قطر
12 فيفري 2018 | 17:05

أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، اليوم الاثنين، أنه تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 130 تونسيا من بين 200 وقعوا ضحية تحيل بعض مكاتب التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود شغل وهمية بدولة قطر.

وفي تصريح لـ(وات) قال كاتب الدولة: " تمكنا إلى حد الآن وبالتنسيق مع سفير دولة قطر بتونس، وسفير تونس بدولة قطر، وفي إطار إحاطة الحكومة التونسية بأبناء الجالية تونسية بالخارج والاهتمام بمشاغلهم، من إدماج 130 تونسيا في سوق الشغل القطرية، وتسوية وضعية إقامتهم هناك من بين 200 حالة وقع التغرير بهم عن طريق تمكينهم من عقود شغل وهمية"، مضيفا بأنه يتم حاليا البحث عن حلول لنحو 70 شخصا آخرين وقعوا في شباك تحيل بعض مكاتب التشغيل والهجرة".

كما أفاد أن دولة قطر ستفتح بداية شهر أفريل القادم مكتب اعتماد بتونس لحماية التونسيين من الوقوع في براثن المتحيلين وللتثبت من عقود العمل والتأشيرات الخاصة بالتونسيين الراغبين في العمل في هذه الدولة.

يشار إلى أنه تم مؤخرا تداول معلومات عن وقوع نحو 5000 تونسي في شباك مكاتب تشغيل متحيلة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج وقطر على وجه التحديد، من ذلك تصريحات، في هذا الخصوص للنائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.

 

  

  

وات
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الجربوعي: تسوية وضعية 130 تونسيا وقعوا ضحية التحيل بعقود عمل وهمية في قطر
12 فيفري 2018 | 17:05

أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، اليوم الاثنين، أنه تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 130 تونسيا من بين 200 وقعوا ضحية تحيل بعض مكاتب التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود شغل وهمية بدولة قطر.

وفي تصريح لـ(وات) قال كاتب الدولة: " تمكنا إلى حد الآن وبالتنسيق مع سفير دولة قطر بتونس، وسفير تونس بدولة قطر، وفي إطار إحاطة الحكومة التونسية بأبناء الجالية تونسية بالخارج والاهتمام بمشاغلهم، من إدماج 130 تونسيا في سوق الشغل القطرية، وتسوية وضعية إقامتهم هناك من بين 200 حالة وقع التغرير بهم عن طريق تمكينهم من عقود شغل وهمية"، مضيفا بأنه يتم حاليا البحث عن حلول لنحو 70 شخصا آخرين وقعوا في شباك تحيل بعض مكاتب التشغيل والهجرة".

كما أفاد أن دولة قطر ستفتح بداية شهر أفريل القادم مكتب اعتماد بتونس لحماية التونسيين من الوقوع في براثن المتحيلين وللتثبت من عقود العمل والتأشيرات الخاصة بالتونسيين الراغبين في العمل في هذه الدولة.

يشار إلى أنه تم مؤخرا تداول معلومات عن وقوع نحو 5000 تونسي في شباك مكاتب تشغيل متحيلة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخاصة في دول الخليج وقطر على وجه التحديد، من ذلك تصريحات، في هذا الخصوص للنائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.

 

  

  

وات
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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