يوسف المساكني يقود الدحيل القطري الى فوز ثمين برابطة ابطال اسيا

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قاد اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه الدحيل القطري الى انتصار ثمين على ذوب اهن اصفهان الايراني 3-1 في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة رابطة ابطال اسيا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الايراني بهدف منذ الدقيقة 12 عن طريق البرازيلي كيروس فيراس لكن الدحيل قلب الطاولة على منافسه بفضل ثنائية كريم بوضياف في الدقيقتين 74 و76 قبل ان يضيف يوسف المساكني الهدف الثالث في الدقيقة 84.

ويحتل الدحيل المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية بفارق الاهداف خلف لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني الذي اكتسح من جهته الوحدة الاماراتي بخماسية نظيفة.

ويمر المساكني بفترة زاهية مع الدحيل في الفترة الاخيرة بتسجيله العديد من الاهداف الحاسمة ما جعله يحتل المرتبة الثانية على لائحة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بمجموع 16 هدفا بفارق 5 اهداف خلف المغربي وزميله في الفريق يوسف العربي.

وات