نقابة أطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة تعقد ندوة صحفية حول انهاء تعاقدها مع "الكنام"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعقد النقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة غدا الثلاثاء 13 فيفري 2018 ندوة صحفية بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل "الماجستيك" بالعاصمة حول موضوع نهاية التعاقد مع الصندوق الوطني للتامين على المرض بد.

وكانت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة اعلنت انهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، بداية من يوم 7 فيفري الجاري.

وأرجعت النقابة هذا القرار إلى عدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربط بينهما.