ميسي في أزمة قبل الصدام مع تشيلسي

-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
سيكون برشلونة الإسباني، على موعد مع موقعة نارية أمام تشيلسي الإنجليزي، في 20 فيفري الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعتمد برشلونة، هذا الموسم كثيرا، على تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تحمل مسئولية قيادة الفريق الكتالوني منفردا، بعد رحيل البرازيلي نيمار الصيف الماضي، لباريس سان جيرمان الفرنسي.
لكن صحيفة "آس"، قالت إن ميسي، يعيش أزمة هذه الأيام، حيث فشل في التسجيل خلال آخر 4 مباريات للفريق الكتالوني، وتحديدا منذ 28 جانفي الماضي، عندما سجل في مرمى ديبورتيفو ألافيس من ركلة حرة.
وأضافت "لم يتمكن ميسي من التسجيل في مواجهتي نصف نهائي كأس الملك ضد فالنسيا، وأمام إسبانيول وخيتافي بالليجا".
وتابعت الصحيفة "كلما غاب ميسي عن التهديف، كلما عانى برشلونة من أجل تحقيق الفوز".
وواصلت "رغم غيابه عن التسجيل، لا يمكن القول إن مستوى ميسي كان ضعيفا، ولكن الواقع أن بعض أعراض التعب لوحظت عليه، بعدما تحمل عبء الفريق هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى بعد رحيل نيمار".
وختمت "ميسي لديه 20 هدفا في 23 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه يلعب كثيرا وبدأ أساسيا في 22 مباراة في الليجا، بجانب خوضه تصفيات المونديال ويشارك في كأس الملك، وهو ما جعله يشعر بالتعب في مواجهة خيتافي".
سيكون برشلونة الإسباني، على موعد مع موقعة نارية أمام تشيلسي الإنجليزي، في 20 فيفري الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعتمد برشلونة، هذا الموسم كثيرا، على تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تحمل مسئولية قيادة الفريق الكتالوني منفردا، بعد رحيل البرازيلي نيمار الصيف الماضي، لباريس سان جيرمان الفرنسي.
لكن صحيفة "آس"، قالت إن ميسي، يعيش أزمة هذه الأيام، حيث فشل في التسجيل خلال آخر 4 مباريات للفريق الكتالوني، وتحديدا منذ 28 جانفي الماضي، عندما سجل في مرمى ديبورتيفو ألافيس من ركلة حرة.
وأضافت "لم يتمكن ميسي من التسجيل في مواجهتي نصف نهائي كأس الملك ضد فالنسيا، وأمام إسبانيول وخيتافي بالليجا".
وتابعت الصحيفة "كلما غاب ميسي عن التهديف، كلما عانى برشلونة من أجل تحقيق الفوز".
وواصلت "رغم غيابه عن التسجيل، لا يمكن القول إن مستوى ميسي كان ضعيفا، ولكن الواقع أن بعض أعراض التعب لوحظت عليه، بعدما تحمل عبء الفريق هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى بعد رحيل نيمار".
وختمت "ميسي لديه 20 هدفا في 23 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه يلعب كثيرا وبدأ أساسيا في 22 مباراة في الليجا، بجانب خوضه تصفيات المونديال ويشارك في كأس الملك، وهو ما جعله يشعر بالتعب في مواجهة خيتافي".
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-