القلعة الصغرى: مداهمة منازل منحرفين وحجز خرفان وسلع مسروقة

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجحت فرقة الأمن بالقلعة الصغرى إثر مداهمة عدد من منازل منحرفين معروفين بالسلب والسرقة حيث تم القبض على 3 اشخاص أحدهم محل 4 مناشير تفتيش.

واثر مداهمة المنزل نجحت الفرقة المذكورة في حجز 5 خرفان وجهاز تلفاز من نوع (بلازما) ودراجة نارية ومبلغ مالي ناهز الالف دينار فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم وإعادة المسروق المتضررين.