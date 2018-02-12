بالفيديو: السلطة الفلسطينية تسلم جنديين إسرائيليين دخلا جنين

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سلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جنديا ومجندة إسرائيليين، وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية، عن طريق الخطأ، على معبر الجلمة غرب جنين.
ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن عددا من المواطنين تجمعوا حول السيارة، إلا أن تدخل الأمن الفلسطيني كان سريعا، وتم إخراج الجنديين من المكان وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي.
من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المركبة العسكرية دخلت عن طريق الخطأ وكان على متنها جندي ومجندة، وأضاف أن المتظاهرين الفلسطينيين استولوا على سلاح أحد الجنديين، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.
دخلت قبل قلبل مركبة عسكرية عن طريق الخطا الى مدينة جنين حيث اندلعت في محيط المركبة أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة وأدت الى إصابة جندي وجندية تم نقلهما لتلقي العلاج الطّبيّ في المستشفى.
لقد تم سرقة سلاح أحد الجندييْن حيث خرجت السيارة من المدينة بتنسيق الإدارة المدنية.
كما وصلت إلى حاجز الجلمة سيارات إسعاف إسرائيلية قدمت العلاج للجندي والمجندة اللذين وفق ما ذكرت المصادر الإسرائيلية، أصيبا بجروح طفيفة في الرأس نتيجة تعرضهما لإلقاء الحجارة من متظاهرين فلسطينيين.
سلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جنديا ومجندة إسرائيليين، وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية، عن طريق الخطأ، على معبر الجلمة غرب جنين.
ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن عددا من المواطنين تجمعوا حول السيارة، إلا أن تدخل الأمن الفلسطيني كان سريعا، وتم إخراج الجنديين من المكان وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي.
من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المركبة العسكرية دخلت عن طريق الخطأ وكان على متنها جندي ومجندة، وأضاف أن المتظاهرين الفلسطينيين استولوا على سلاح أحد الجنديين، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.
دخلت قبل قلبل مركبة عسكرية عن طريق الخطا الى مدينة جنين حيث اندلعت في محيط المركبة أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة وأدت الى إصابة جندي وجندية تم نقلهما لتلقي العلاج الطّبيّ في المستشفى.
لقد تم سرقة سلاح أحد الجندييْن حيث خرجت السيارة من المدينة بتنسيق الإدارة المدنية.
كما وصلت إلى حاجز الجلمة سيارات إسعاف إسرائيلية قدمت العلاج للجندي والمجندة اللذين وفق ما ذكرت المصادر الإسرائيلية، أصيبا بجروح طفيفة في الرأس نتيجة تعرضهما لإلقاء الحجارة من متظاهرين فلسطينيين.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-