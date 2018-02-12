بالفيديو: السلطة الفلسطينية تسلم جنديين إسرائيليين دخلا جنين

سلمت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جنديا ومجندة إسرائيليين، وصلا إلى شارع أبو بكر في مدينة جنين بسيارتهما العسكرية، عن طريق الخطأ، على معبر الجلمة غرب جنين.

ونقلت وكالة "معا" عن شهود عيان أن عددا من المواطنين تجمعوا حول السيارة، إلا أن تدخل الأمن الفلسطيني كان سريعا، وتم إخراج الجنديين من المكان وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المركبة العسكرية دخلت عن طريق الخطأ وكان على متنها جندي ومجندة، وأضاف أن المتظاهرين الفلسطينيين استولوا على سلاح أحد الجنديين، مشيرا إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.

دخلت قبل قلبل مركبة عسكرية عن طريق الخطا الى مدينة جنين حيث اندلعت في محيط المركبة أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة وأدت الى إصابة جندي وجندية تم نقلهما لتلقي العلاج الطّبيّ في المستشفى.

لقد تم سرقة سلاح أحد الجندييْن حيث خرجت السيارة من المدينة بتنسيق الإدارة المدنية.

كما وصلت إلى حاجز الجلمة سيارات إسعاف إسرائيلية قدمت العلاج للجندي والمجندة اللذين وفق ما ذكرت المصادر الإسرائيلية، أصيبا بجروح طفيفة في الرأس نتيجة تعرضهما لإلقاء الحجارة من متظاهرين فلسطينيين.