عماد السبري يقدم استقالته ويرفض الالتحاق بخطته الجديدة في ولاية القصرين

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أكد كاتب عام ولاية صفاقس عماد السبري تقديم استقالته من خطته إلى وزارة الداخلية ورفضه الالتحاق بخطته الجديدة ككاتب عام ولاية القصرين التي أسندت إليه مساء أمس الأحد وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.
وقال السبري الذي يشغل كذلك خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس "أن رفضه الالتحاق بالخطة الجديدة مرده ظروفه العائلية باعتبار أن النقلة ستتسبب له في اضطراب في حياته الأسرية نظرا لكونها تأتي في قلب السنة الدراسية" .
وأكد الكاتب العام المستقيل أنه يتشرف بالعمل في ولاية القصرين وكل ولاية من ولايات الجمهورية غير أن قبول النقلة هذه المرة ليس ممكنا.
وكانت حركة جزئية في سلك الكتاب العامين والمعتمدين الأول لعدد من الولايات قضت البارحة بنقلة عماد السبري من خطته ككاتب عام ولاية صفاقس إلى خطة كاتب عام ولاية القصرين وتسمية حمزة الظاهري كاتبا عاما لولاية صفاقس.
أكد كاتب عام ولاية صفاقس عماد السبري تقديم استقالته من خطته إلى وزارة الداخلية ورفضه الالتحاق بخطته الجديدة ككاتب عام ولاية القصرين التي أسندت إليه مساء أمس الأحد وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.
وقال السبري الذي يشغل كذلك خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس "أن رفضه الالتحاق بالخطة الجديدة مرده ظروفه العائلية باعتبار أن النقلة ستتسبب له في اضطراب في حياته الأسرية نظرا لكونها تأتي في قلب السنة الدراسية" .
وأكد الكاتب العام المستقيل أنه يتشرف بالعمل في ولاية القصرين وكل ولاية من ولايات الجمهورية غير أن قبول النقلة هذه المرة ليس ممكنا.
وكانت حركة جزئية في سلك الكتاب العامين والمعتمدين الأول لعدد من الولايات قضت البارحة بنقلة عماد السبري من خطته ككاتب عام ولاية صفاقس إلى خطة كاتب عام ولاية القصرين وتسمية حمزة الظاهري كاتبا عاما لولاية صفاقس.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-