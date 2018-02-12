عماد السبري يقدم استقالته ويرفض الالتحاق بخطته الجديدة في ولاية القصرين

أكد كاتب عام ولاية صفاقس عماد السبري تقديم استقالته من خطته إلى وزارة الداخلية ورفضه الالتحاق بخطته الجديدة ككاتب عام ولاية القصرين التي أسندت إليه مساء أمس الأحد وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وقال السبري الذي يشغل كذلك خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس "أن رفضه الالتحاق بالخطة الجديدة مرده ظروفه العائلية باعتبار أن النقلة ستتسبب له في اضطراب في حياته الأسرية نظرا لكونها تأتي في قلب السنة الدراسية" .

وأكد الكاتب العام المستقيل أنه يتشرف بالعمل في ولاية القصرين وكل ولاية من ولايات الجمهورية غير أن قبول النقلة هذه المرة ليس ممكنا.

وكانت حركة جزئية في سلك الكتاب العامين والمعتمدين الأول لعدد من الولايات قضت البارحة بنقلة عماد السبري من خطته ككاتب عام ولاية صفاقس إلى خطة كاتب عام ولاية القصرين وتسمية حمزة الظاهري كاتبا عاما لولاية صفاقس.