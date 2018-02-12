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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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عماد السبري يقدم استقالته ويرفض الالتحاق بخطته الجديدة في ولاية القصرين
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السياسي
عماد السبري يقدم استقالته ويرفض الالتحاق بخطته الجديدة في ولاية القصرين
12 فيفري 2018 | 15:31

أكد كاتب عام ولاية صفاقس عماد السبري تقديم استقالته من خطته إلى وزارة الداخلية ورفضه الالتحاق بخطته الجديدة ككاتب عام ولاية القصرين التي أسندت إليه مساء أمس الأحد وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وقال السبري الذي يشغل كذلك خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس "أن رفضه الالتحاق بالخطة الجديدة مرده ظروفه العائلية باعتبار أن النقلة ستتسبب له في اضطراب في حياته الأسرية نظرا لكونها تأتي في قلب السنة الدراسية" .

   وأكد الكاتب العام المستقيل أنه يتشرف بالعمل في ولاية القصرين وكل ولاية من ولايات الجمهورية غير أن قبول النقلة هذه المرة ليس ممكنا.

   وكانت حركة جزئية في سلك الكتاب العامين والمعتمدين الأول لعدد من الولايات قضت البارحة بنقلة عماد السبري من خطته ككاتب عام ولاية صفاقس إلى خطة كاتب عام ولاية القصرين وتسمية حمزة الظاهري كاتبا عاما لولاية صفاقس.

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السياسي
عماد السبري يقدم استقالته ويرفض الالتحاق بخطته الجديدة في ولاية القصرين
12 فيفري 2018 | 15:31

أكد كاتب عام ولاية صفاقس عماد السبري تقديم استقالته من خطته إلى وزارة الداخلية ورفضه الالتحاق بخطته الجديدة ككاتب عام ولاية القصرين التي أسندت إليه مساء أمس الأحد وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وقال السبري الذي يشغل كذلك خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس "أن رفضه الالتحاق بالخطة الجديدة مرده ظروفه العائلية باعتبار أن النقلة ستتسبب له في اضطراب في حياته الأسرية نظرا لكونها تأتي في قلب السنة الدراسية" .

   وأكد الكاتب العام المستقيل أنه يتشرف بالعمل في ولاية القصرين وكل ولاية من ولايات الجمهورية غير أن قبول النقلة هذه المرة ليس ممكنا.

   وكانت حركة جزئية في سلك الكتاب العامين والمعتمدين الأول لعدد من الولايات قضت البارحة بنقلة عماد السبري من خطته ككاتب عام ولاية صفاقس إلى خطة كاتب عام ولاية القصرين وتسمية حمزة الظاهري كاتبا عاما لولاية صفاقس.

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12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلف كما هو معلوم قرار إحداث محطة نقل بري على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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