مجلس تحكيم في منظمة الاستثمار والتعاون الدولي

-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-
الشروق اون لاين – نجم الدين العكاري:
أفادت بدرة العكرمي الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالهياكل في منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي أن المنظمة تستعد لإنشاء المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات بشمال افريقيا يعنى بالوساطة وحل النزاعات بين المستثمرين كتشريع بديل لما هو سائد لطول إجراءات التقاضي والتعقيدات التي يمكن أن يواجهها المستثمر ويتكون هذا المجلس من مجموعة من الخبراء والمحكمين الدوليين والأساتذة في الاقتصاد وقضاة .
و في تصريح للشروق أون لاين اكدت الاستاذة بدرة العكرميّ ان العالم يعيش ظرفا اقتصاديا دقيقا لا تنأى عنه تونس في هذه اللحظة الفارقة مضيفة ان انفتاحها على الاسواق الاروبية و الامريكية و الاسياوية يقتضي منا جميعا اعلان حالة الطوارئ الاقتصادي من منطلق وطني كما اكد على ذلك الخبير الاستراتجي البشير سعيد امين عام منظمة في" موتمر الحسم و الاقلاع " في العاشر من جانفي 2018.
الشروق اون لاين – نجم الدين العكاري:
أفادت بدرة العكرمي الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالهياكل في منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي أن المنظمة تستعد لإنشاء المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات بشمال افريقيا يعنى بالوساطة وحل النزاعات بين المستثمرين كتشريع بديل لما هو سائد لطول إجراءات التقاضي والتعقيدات التي يمكن أن يواجهها المستثمر ويتكون هذا المجلس من مجموعة من الخبراء والمحكمين الدوليين والأساتذة في الاقتصاد وقضاة .
و في تصريح للشروق أون لاين اكدت الاستاذة بدرة العكرميّ ان العالم يعيش ظرفا اقتصاديا دقيقا لا تنأى عنه تونس في هذه اللحظة الفارقة مضيفة ان انفتاحها على الاسواق الاروبية و الامريكية و الاسياوية يقتضي منا جميعا اعلان حالة الطوارئ الاقتصادي من منطلق وطني كما اكد على ذلك الخبير الاستراتجي البشير سعيد امين عام منظمة في" موتمر الحسم و الاقلاع " في العاشر من جانفي 2018.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-