مجلس تحكيم في منظمة الاستثمار والتعاون الدولي

الشروق اون لاين – نجم الدين العكاري:

أفادت بدرة العكرمي الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالهياكل في منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي أن المنظمة تستعد لإنشاء المجلس الدولي للتحكيم وفض النزاعات بشمال افريقيا يعنى بالوساطة وحل النزاعات بين المستثمرين كتشريع بديل لما هو سائد لطول إجراءات التقاضي والتعقيدات التي يمكن أن يواجهها المستثمر ويتكون هذا المجلس من مجموعة من الخبراء والمحكمين الدوليين والأساتذة في الاقتصاد وقضاة .

و في تصريح للشروق أون لاين اكدت الاستاذة بدرة العكرميّ ان العالم يعيش ظرفا اقتصاديا دقيقا لا تنأى عنه تونس في هذه اللحظة الفارقة مضيفة ان انفتاحها على الاسواق الاروبية و الامريكية و الاسياوية يقتضي منا جميعا اعلان حالة الطوارئ الاقتصادي من منطلق وطني كما اكد على ذلك الخبير الاستراتجي البشير سعيد امين عام منظمة في" موتمر الحسم و الاقلاع " في العاشر من جانفي 2018.