ايقاف 04 أشخاص بتهمة انتحال صفة أمني وتحويل وجهة امرأة

إثر تعرّض امرأة إلى محاولة تحويل وجهة من قبل 04 أشخاص على متن سيّارة، تمكّنت يوم 11 فيفري 2018 منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين ولاية تونس من القبض على الأشخاص المذكورين الذين تبيّن أنّهم من سكّان سيدي حسين وقد تعرّفت عليهم المتضرّرة.

بالتّحري معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، مصرّحين أنّهم كانوا تحت تأثير المشروبات الكحوليّة، كما تبيّن أنّ أحدهم انتحل صفة رجل أمن.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "انتحال صفة عون أمن ومحاولة تحويل وجهة امرأة محصّنة والسّياقة تحت تأثير مشروبات كحوليّة".