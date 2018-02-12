بطاقتا ايداع بالسجن في حق المعتدين على عدنان الحاجي ‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اصدرت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بطاقتي ايداع بالسجن في حق المتهمين بالاعتداء على عدنان الحاجي وقررت احالتهما على انظار محكمة الناحية لمقاضمتهما من اجل الاعتداء بالعنف الشديد.