المسرحي فتحي النغموشي في ذِمَّة اللَّه‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

غيّب الموت صباح اليوم المسرحي فتحي النغموشي بعد رحلة مرض عاناها طويلا والنغموشي هو أحد وجوه المسرح البارزة في مدينة جندوبة وفرقتها الجهوية القارة رحمه الله ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.