البغدادي مصاب "بجروح بليغة"... ووزارة الداخلية العراقية تكشف مكان تواجده

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كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن الوضع الصحي لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي ومكان تواجده، مؤكدةً أنه مصاب بجروح بليغة، بينما نفت التقارير التي تتحدث عن انتقاله من الجزيرة السورية إلى دولة أخرى.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية، عن مدير عام جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية، أبو علي البصري، قوله إن "البغدادي أدخل إلى مستشفى في منطقة الجزيرة السورية، لتدهور وضعه الصحي ومعالجته من كسور وجروح أصيب بها، أخيراً، منعته من المشي بمفرده".
وأكّد علي البصري أنّ "المجرم البغدادي ما زال موجوداً في منطقة الجزيرة السورية القريبة من حدودنا"، نافياً في الوقت نفسه هروبه إلى منطقة أخرى.
وقال أيضاً "لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي لا يرقى إليها الشك، تفيد بأن المجرم البغدادي ما زال حتى اليوم موجوداً بمساعدة معاونيه في منطقة الجزيرة السورية"، مؤكّداً أنه "بات يعيش أيامه الأخيرة".
ووصف أبو علي البصري حالة البغدادي بـ"الخطيرة"، وفقاً لما سماه "نتائج المراقبة السرية لخلية الصقور والتحاليل والكشوف المرضية الأخيرة، فضلاً عن إصابته بداء السكري".
على صعيد آخر، قال مسؤول عسكري عراقي إنّ قواته تمكنت من اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" وضبط 15 حزاماً ناسفاً في عمليتين منفصلتين في مدينة الموصل ضمن حملة تفتيش وبحث داخل المدينة.
وقال العقيد من الجيش العراقي، محمد جاسم الحبابي، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ "قوات الجيش والشرطة تمكنت خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما، مساء أمس الأحد وصباح اليوم الإثنين، من اعتقال عنصر بتنظيم داعش متخفٍّ داخل أحد المنازل بساحل الموصل الأيسر، ويستخدم هوية مزيفة لأحد المواطنين الذين قتلوا جراء إرهابهم"، وفقاً لقوله.
ولفت الحبابي إلى أنه "تم ضبط سلاح رشاش بحوزته وهاتف يحوي صورا ومعلومات تتعلق بتحركات إرهابيي داعش"، مبيناً أن "عملية ثانية نفذتها الوحدة الهندسية الأولى بالمدينة استهدفت مبنى غربي الموصل عثر بداخله على 15 حزاماً ناسفاً جاهزة للتفجير بعد معلومات قدمها سكان محليون".
وأضاف أن "القوات المختصة قامت بتفجير الأحزمة داخل المكان لخطورة التعامل معها أو محاولة تفكيكها، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الذين ترددوا على المبنى أخيراً".
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن الوضع الصحي لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي ومكان تواجده، مؤكدةً أنه مصاب بجروح بليغة، بينما نفت التقارير التي تتحدث عن انتقاله من الجزيرة السورية إلى دولة أخرى.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية، عن مدير عام جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية، أبو علي البصري، قوله إن "البغدادي أدخل إلى مستشفى في منطقة الجزيرة السورية، لتدهور وضعه الصحي ومعالجته من كسور وجروح أصيب بها، أخيراً، منعته من المشي بمفرده".
وأكّد علي البصري أنّ "المجرم البغدادي ما زال موجوداً في منطقة الجزيرة السورية القريبة من حدودنا"، نافياً في الوقت نفسه هروبه إلى منطقة أخرى.
وقال أيضاً "لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي لا يرقى إليها الشك، تفيد بأن المجرم البغدادي ما زال حتى اليوم موجوداً بمساعدة معاونيه في منطقة الجزيرة السورية"، مؤكّداً أنه "بات يعيش أيامه الأخيرة".
ووصف أبو علي البصري حالة البغدادي بـ"الخطيرة"، وفقاً لما سماه "نتائج المراقبة السرية لخلية الصقور والتحاليل والكشوف المرضية الأخيرة، فضلاً عن إصابته بداء السكري".
على صعيد آخر، قال مسؤول عسكري عراقي إنّ قواته تمكنت من اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" وضبط 15 حزاماً ناسفاً في عمليتين منفصلتين في مدينة الموصل ضمن حملة تفتيش وبحث داخل المدينة.
وقال العقيد من الجيش العراقي، محمد جاسم الحبابي، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ "قوات الجيش والشرطة تمكنت خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما، مساء أمس الأحد وصباح اليوم الإثنين، من اعتقال عنصر بتنظيم داعش متخفٍّ داخل أحد المنازل بساحل الموصل الأيسر، ويستخدم هوية مزيفة لأحد المواطنين الذين قتلوا جراء إرهابهم"، وفقاً لقوله.
ولفت الحبابي إلى أنه "تم ضبط سلاح رشاش بحوزته وهاتف يحوي صورا ومعلومات تتعلق بتحركات إرهابيي داعش"، مبيناً أن "عملية ثانية نفذتها الوحدة الهندسية الأولى بالمدينة استهدفت مبنى غربي الموصل عثر بداخله على 15 حزاماً ناسفاً جاهزة للتفجير بعد معلومات قدمها سكان محليون".
وأضاف أن "القوات المختصة قامت بتفجير الأحزمة داخل المكان لخطورة التعامل معها أو محاولة تفكيكها، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الذين ترددوا على المبنى أخيراً".
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-