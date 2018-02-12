بعد حادثة تمزيق القميص: خطية مالية للمعواني بـ 7 ملايين والحاقه بالآمال

الشروق اون لاين- مراد الخترشي

بعد قيام لاعب الملعب التونسي خميس المعواني بتمزيق قميصه اثر حصوله على ورقة حمراء في لقاء فريقه امام ترجي جرجيس عشية أمس الاحد في جرجيس مما اثار استياء جماهير فريق باردو بعد تعدي اللاعب على رمز من رموز "البقلاوة"، اتخذت هيئة الفريق اجراءات تأديبية في حق اللاعب وذلك بتغريمه بخطية مالية قدرها 7 الاف دينار مع الحاقه بصنف الآمال.