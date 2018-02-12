المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب المنذر بلحاج علي خلال استضافته في برنامج "البلاد اليوم" الذي يبث عبر الاذاعة الوطنية اليوم الاثنين 12 فيفري 2018 أنه سيرفع قضية ضد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، كم سيتوجه الى القضاء ألدولي ان لزم الأمر في صورة عدم سحبه لتصريحه الذي قال فيه ردا على تصريح أحد نواب الجبهة الشعبية إن تغييب حزب حركة النهضة واعتباره ليس حزبا سياسيا هو مراهنة على حرب أهلية.