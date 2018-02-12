فتحية مزالي في ذمة الله

غيّب الموت صباح اليوم الاثنين 12 فيفري 2018، فتحية مزالي رئيسة الاتحاد القومي النسائي التونسي سابقا، وزوجة المرحوم محمد مزالي الوزير الأول السابق.

وسينتظم موكب دفن الفقيدة غدا الثلاثاء، انطلاقا من مقر سكناها بسقانص، في اتجاه مقبرة الإمام المازري بالمنستير.

ولدت فتحية مزالي في 6 أفريل 1927، وهي سياسية ومعلمة واحدى أول امرأتين تولوا منصب وزاري في تونس وكان ذلك عندما تولت وزارة العائلة والنهوض بالمرأة في حكومة محمد المزالي في عام 1983.