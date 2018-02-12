أكودة: منحرفون يعتدون على قيمة بمدرسة إعدادية

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي
أصببت صباح اليوم قيمة تعمل بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة بحجارة على مستوى الأنف مما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي سهلول. وتعود اطوار الواقعة إلى رفض الإطار التربوي والتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة تأثرا بموت زميلهم لطفي قرطاس الذي وافاه الأجل يوم السبت الماضي أثناء شرحه للدرس مما دفع بالمندوب الجهوي للتربية نجيب الزبيدي إلى التحول على عين المكان ومواساتهم وإقناعهم بالعودة للعمل وأثناء الفوضى الموجودة تفاجأت القيمة بالاعتداء عليها بحجارة على مستوى الأنف.
وحسب ما اكده محمد نقارة كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بأكودة فإن الاعتداء كان من طرف منحرفين استغلوا الحالة الموجودة عليها المدرسة للاعتداء على القيمة التي ستجري عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول بعد تعرض أنفها للكسر جراء الاعتداء حسب تعبيره.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي
أصببت صباح اليوم قيمة تعمل بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة بحجارة على مستوى الأنف مما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي سهلول. وتعود اطوار الواقعة إلى رفض الإطار التربوي والتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة تأثرا بموت زميلهم لطفي قرطاس الذي وافاه الأجل يوم السبت الماضي أثناء شرحه للدرس مما دفع بالمندوب الجهوي للتربية نجيب الزبيدي إلى التحول على عين المكان ومواساتهم وإقناعهم بالعودة للعمل وأثناء الفوضى الموجودة تفاجأت القيمة بالاعتداء عليها بحجارة على مستوى الأنف.
وحسب ما اكده محمد نقارة كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بأكودة فإن الاعتداء كان من طرف منحرفين استغلوا الحالة الموجودة عليها المدرسة للاعتداء على القيمة التي ستجري عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول بعد تعرض أنفها للكسر جراء الاعتداء حسب تعبيره.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-