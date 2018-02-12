أكودة: منحرفون يعتدون على قيمة بمدرسة إعدادية

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي

أصببت صباح اليوم قيمة تعمل بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة بحجارة على مستوى الأنف مما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي سهلول. وتعود اطوار الواقعة إلى رفض الإطار التربوي والتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة تأثرا بموت زميلهم لطفي قرطاس الذي وافاه الأجل يوم السبت الماضي أثناء شرحه للدرس مما دفع بالمندوب الجهوي للتربية نجيب الزبيدي إلى التحول على عين المكان ومواساتهم وإقناعهم بالعودة للعمل وأثناء الفوضى الموجودة تفاجأت القيمة بالاعتداء عليها بحجارة على مستوى الأنف.

وحسب ما اكده محمد نقارة كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بأكودة فإن الاعتداء كان من طرف منحرفين استغلوا الحالة الموجودة عليها المدرسة للاعتداء على القيمة التي ستجري عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول بعد تعرض أنفها للكسر جراء الاعتداء حسب تعبيره.