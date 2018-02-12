زغوان: "انتحار" طفل بسبب لعبة "الحوت الأزرق" ومندوب الطفولة يوضّح

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قال مندوب حماية الطفولة في زغوان، محمد الخميري، إن التّحقيقات مازالت جارية حول "انتحار" طفل شنقا في زغوان أمس وفي ظروف غامضة غير مستبعد أن يكون سبب الانتحار لعبة "الحوت الأزرق" الافتراضية.
وأوضح في تصريح لإذاعة "الجوهرة اف أم" أن فرضيّة ممارسة الطفل لعبة "الحوت الأزرق" على جواله قائمة إلا أن المعطيات مبدئيا غير مكتملة، بحسب تعبيره.
وتابع قائلا: "شخصيا لا أستطيع الجزم بشأن هذه الفرضية"، مشيرا إلى تحقيقات تجريها حاليا الشرطة العدلية بالجهة. ودعا المندوب الأولياء للانتباه لأطفالهم ومراقبتهم.
وأكد المسؤول الجهوي أن الطفل يحظى بظروف اجتماعية جيدة وأنه من عائلة ميسورة ومتألّقا في مدرسته ومتميزا في رياضة كرة القدم.
يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة تقريبا واقدم على الانتحار شنقا ليلة البارحة بمنزل عائلته بزغوان. وكان وكيل الجمهورية قد أذن بنقل الجثة إلى التشريح.
قال مندوب حماية الطفولة في زغوان، محمد الخميري، إن التّحقيقات مازالت جارية حول "انتحار" طفل شنقا في زغوان أمس وفي ظروف غامضة غير مستبعد أن يكون سبب الانتحار لعبة "الحوت الأزرق" الافتراضية.
وأوضح في تصريح لإذاعة "الجوهرة اف أم" أن فرضيّة ممارسة الطفل لعبة "الحوت الأزرق" على جواله قائمة إلا أن المعطيات مبدئيا غير مكتملة، بحسب تعبيره.
وتابع قائلا: "شخصيا لا أستطيع الجزم بشأن هذه الفرضية"، مشيرا إلى تحقيقات تجريها حاليا الشرطة العدلية بالجهة. ودعا المندوب الأولياء للانتباه لأطفالهم ومراقبتهم.
وأكد المسؤول الجهوي أن الطفل يحظى بظروف اجتماعية جيدة وأنه من عائلة ميسورة ومتألّقا في مدرسته ومتميزا في رياضة كرة القدم.
يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة تقريبا واقدم على الانتحار شنقا ليلة البارحة بمنزل عائلته بزغوان. وكان وكيل الجمهورية قد أذن بنقل الجثة إلى التشريح.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-