الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
زغوان: "انتحار" طفل بسبب لعبة "الحوت الأزرق" ومندوب الطفولة يوضّح
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
الأولى
زغوان: "انتحار" طفل بسبب لعبة "الحوت الأزرق" ومندوب الطفولة يوضّح
12 فيفري 2018 | 13:30

قال مندوب حماية الطفولة في زغوان، محمد الخميري، إن التّحقيقات مازالت جارية حول "انتحار" طفل شنقا في زغوان أمس وفي ظروف غامضة غير مستبعد أن يكون سبب الانتحار لعبة "الحوت الأزرق" الافتراضية.

وأوضح في تصريح لإذاعة "الجوهرة اف أم" أن فرضيّة ممارسة الطفل لعبة "الحوت الأزرق" على جواله قائمة إلا أن المعطيات مبدئيا غير مكتملة، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "شخصيا لا أستطيع الجزم بشأن هذه الفرضية"، مشيرا إلى تحقيقات تجريها حاليا الشرطة العدلية بالجهة. ودعا المندوب الأولياء للانتباه لأطفالهم ومراقبتهم.

وأكد المسؤول الجهوي أن الطفل يحظى بظروف اجتماعية جيدة وأنه من عائلة ميسورة ومتألّقا في مدرسته ومتميزا في رياضة كرة القدم.

يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة تقريبا واقدم على الانتحار شنقا ليلة البارحة بمنزل عائلته بزغوان. وكان وكيل الجمهورية قد أذن بنقل الجثة إلى التشريح.

تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
زغوان: "انتحار" طفل بسبب لعبة "الحوت الأزرق" ومندوب الطفولة يوضّح
12 فيفري 2018 | 13:30

قال مندوب حماية الطفولة في زغوان، محمد الخميري، إن التّحقيقات مازالت جارية حول "انتحار" طفل شنقا في زغوان أمس وفي ظروف غامضة غير مستبعد أن يكون سبب الانتحار لعبة "الحوت الأزرق" الافتراضية.

وأوضح في تصريح لإذاعة "الجوهرة اف أم" أن فرضيّة ممارسة الطفل لعبة "الحوت الأزرق" على جواله قائمة إلا أن المعطيات مبدئيا غير مكتملة، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "شخصيا لا أستطيع الجزم بشأن هذه الفرضية"، مشيرا إلى تحقيقات تجريها حاليا الشرطة العدلية بالجهة. ودعا المندوب الأولياء للانتباه لأطفالهم ومراقبتهم.

وأكد المسؤول الجهوي أن الطفل يحظى بظروف اجتماعية جيدة وأنه من عائلة ميسورة ومتألّقا في مدرسته ومتميزا في رياضة كرة القدم.

يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة تقريبا واقدم على الانتحار شنقا ليلة البارحة بمنزل عائلته بزغوان. وكان وكيل الجمهورية قد أذن بنقل الجثة إلى التشريح.

تقرؤون أيضا
حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018 السّاعة 23:42
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن المحرزي: جد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2018، حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 3 في...
المزيد >>
حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018 السّاعة 23:17
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بقاءه كشريك في حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن تمسّكه...
المزيد >>
الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018 السّاعة 22:51
أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا...
المزيد >>
الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
من المنتظر أن يتم، خلال سنة 2018، بولاية الكاف، انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية أو ما يعرف ببطاطا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
﻿