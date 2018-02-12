المظيلة: وقفة احتجاجية لعمال وأعوان شركة فسفاط قفصة

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني

نفذ اليوم عملة شركة فسفاط قفصة بإقليم المظيلة وقفة احتجاجية أمام إدارة الإقليم ثم تحولوا الى مقر المعتمدية مطالبين بصرف اجورهم في ابانها معتبرين ان تعليق العمل بمختلف المصالح الإدارية عطل انجاز اجورهم ومنحهم وهو ما سيؤثر على مجابهة المصاريف اليومية والتزاماتهم العائلية محملين المسؤولية كاملة للجهة التي اتخذت قرار تعليق العمل كما هدد المحتجون بالتصعيد في صورة ما لم يتم فتح المصالح الإدارية للشركة.