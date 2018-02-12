وزير الخارجية يتلقى نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين الجديد بتونس

تلقّى وزير الشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين الجديد بتونس، إبراهيم محمود أحمد عبد الله. وأكّد الجهيناوي للسفير البحريني، وفق بلاغ للخارجية، "حرص وزارته على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين السفير الجديد من أداء مهامه، في أفضل الظروف وعلى أكمل وجه".

من جهته عبّر الدبلوماسي البحريني عن "اعتزازه بشرف تعيينه سفيرا لبلاده بتونس"، مؤكدا أنه سيبذل كل جهده من أجل "الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين تونس والبحرين واستكشاف آفاق جديدة لتوسيعها".