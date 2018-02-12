وزير الدفاع يكشف عن معلومات حول مخططات لعمليات ارهابية نوعية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الإثنين 12 فيفري 2018 خلال جلسة إستماع بلجنة الأمن والدفاع أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة وجدية، مشيرا إلى تواتر المعلومات حول وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية تستهدف المنشئات الحيوية للبلاد والمؤسسات العسكرية والأمنية.