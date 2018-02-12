تطاوين: ارتفاع عدد الشغورات في سلك المعتمدين‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

سجلت ولاية تطاوين ارتفاعا في عدد الشغورات في سلك المعتمدين بعد ان تم، امس الاحد، تعيين معتمد تطاوين الشمالية رشيد باللاغة في خطة كاتب عام لولاية تطاوين التي تشهد هي الاخرى شغورا اداريا في هذه الوظيفة منذ اشهر وتحديدا منذ اقالة كل من الوالي السابق محسن بن علي والذي خلفه بسبب احتجاجات الكامور.

وقد ساهم هذا الشغور بمركز الولاية في تعطيل العمل الاداري ومصالح المواطنيين الذي تصاعدت تشكياتهم بسبب هذا الفراغ الحاصل.

مقابل ذلك، تسجل معتمدية تطاوين الشمالية، حاليا، شغورا ليرتفع عدد الشغورات في سلك المعتمدين الى 3 وهي معتمديات بني مهيرة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية.