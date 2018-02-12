تطاوين: ارتفاع عدد الشغورات في سلك المعتمدين‎

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الشروق اون لاين- يثرب مشيري
سجلت ولاية تطاوين ارتفاعا في عدد الشغورات في سلك المعتمدين بعد ان تم، امس الاحد، تعيين معتمد تطاوين الشمالية رشيد باللاغة في خطة كاتب عام لولاية تطاوين التي تشهد هي الاخرى شغورا اداريا في هذه الوظيفة منذ اشهر وتحديدا منذ اقالة كل من الوالي السابق محسن بن علي والذي خلفه بسبب احتجاجات الكامور.
وقد ساهم هذا الشغور بمركز الولاية في تعطيل العمل الاداري ومصالح المواطنيين الذي تصاعدت تشكياتهم بسبب هذا الفراغ الحاصل.
مقابل ذلك، تسجل معتمدية تطاوين الشمالية، حاليا، شغورا ليرتفع عدد الشغورات في سلك المعتمدين الى 3 وهي معتمديات بني مهيرة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية.
الشروق اون لاين- يثرب مشيري
سجلت ولاية تطاوين ارتفاعا في عدد الشغورات في سلك المعتمدين بعد ان تم، امس الاحد، تعيين معتمد تطاوين الشمالية رشيد باللاغة في خطة كاتب عام لولاية تطاوين التي تشهد هي الاخرى شغورا اداريا في هذه الوظيفة منذ اشهر وتحديدا منذ اقالة كل من الوالي السابق محسن بن علي والذي خلفه بسبب احتجاجات الكامور.
وقد ساهم هذا الشغور بمركز الولاية في تعطيل العمل الاداري ومصالح المواطنيين الذي تصاعدت تشكياتهم بسبب هذا الفراغ الحاصل.
مقابل ذلك، تسجل معتمدية تطاوين الشمالية، حاليا، شغورا ليرتفع عدد الشغورات في سلك المعتمدين الى 3 وهي معتمديات بني مهيرة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-