تونس تترأس الدورة 37 للجنة المرأة العربية.. وتحتضن عددا من المواعيد الدولية

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تترأس الجمهورية التونسية الدورة 37 للجنة المرأة العربية، وفي هذا الإطار تحتضن بلادنا يوم 28 فيفري 2018 المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" الذي ينعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة، وممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والآليات المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويندرج انعقاد هذا المؤتمر في إطار إدراك الصعوبات التي تفرضها الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية والتي شكّلت تحديات إضافية أمام العمل العربي المشترك للنهوض بحقوق المرأة في المساواة في مجال الجنسية وبحقوق الطفل في الهوية وتعزيزهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ذات الإطار تنعقد يوم 1 مارس 2018 اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الــ37 تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، وستشهد أعمال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي.
تترأس الجمهورية التونسية الدورة 37 للجنة المرأة العربية، وفي هذا الإطار تحتضن بلادنا يوم 28 فيفري 2018 المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" الذي ينعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة، وممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والآليات المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويندرج انعقاد هذا المؤتمر في إطار إدراك الصعوبات التي تفرضها الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية والتي شكّلت تحديات إضافية أمام العمل العربي المشترك للنهوض بحقوق المرأة في المساواة في مجال الجنسية وبحقوق الطفل في الهوية وتعزيزهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ذات الإطار تنعقد يوم 1 مارس 2018 اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الــ37 تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، وستشهد أعمال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-