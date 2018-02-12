تونس تترأس الدورة 37 للجنة المرأة العربية.. وتحتضن عددا من المواعيد الدولية

تترأس الجمهورية التونسية الدورة 37 للجنة المرأة العربية، وفي هذا الإطار تحتضن بلادنا يوم 28 فيفري 2018 المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" الذي ينعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة، وممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والآليات المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويندرج انعقاد هذا المؤتمر في إطار إدراك الصعوبات التي تفرضها الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية والتي شكّلت تحديات إضافية أمام العمل العربي المشترك للنهوض بحقوق المرأة في المساواة في مجال الجنسية وبحقوق الطفل في الهوية وتعزيزهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ذات الإطار تنعقد يوم 1 مارس 2018 اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الــ37 تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية"، وستشهد أعمال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي.