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يوم الاثنين 12 فيفري 2018
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بنزرت الجنوبية: وفاة كهل اثر سقوط سيارة في أعماق بئر
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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الأولى
بنزرت الجنوبية: وفاة كهل اثر سقوط سيارة في أعماق بئر
12 فيفري 2018 | 12:02

بنزرت - الشروق اون لاين- أيمن المحفوظي

جد في اليلة الفاصلة بين السبت والأحد المنقضيين حادث مرور على مستوى المسلك المعبدة الرابطة بين منطقتي بني عمر والمرازيق تحديدا بالقرب من دوار زرقون التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية وتمثلت صورة الحادث في خروج سيارة كان على متنها كهل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة عن مسارها وسقوطها في بئر موجودة على حافة المسلك.

هذا وقد تم إعلان السلط المعنية صباح يوم الأحد وتحولت وحدات الحماية المدنية على عين المكان وقامت بإنتشال السيارة من أعماق البئر ثم إنتشال جثة الكهل من قبل فرقة الغوض التابعة لها، وقد تحول السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت على عين المكان مرفوقا بوحدات الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية وأذن برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت ثم إلى مستشفى شارنيكول للتشريح قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة و فتح بحث في الغرض.

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الأولى
بنزرت الجنوبية: وفاة كهل اثر سقوط سيارة في أعماق بئر
12 فيفري 2018 | 12:02

بنزرت - الشروق اون لاين- أيمن المحفوظي

جد في اليلة الفاصلة بين السبت والأحد المنقضيين حادث مرور على مستوى المسلك المعبدة الرابطة بين منطقتي بني عمر والمرازيق تحديدا بالقرب من دوار زرقون التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية وتمثلت صورة الحادث في خروج سيارة كان على متنها كهل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة عن مسارها وسقوطها في بئر موجودة على حافة المسلك.

هذا وقد تم إعلان السلط المعنية صباح يوم الأحد وتحولت وحدات الحماية المدنية على عين المكان وقامت بإنتشال السيارة من أعماق البئر ثم إنتشال جثة الكهل من قبل فرقة الغوض التابعة لها، وقد تحول السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت على عين المكان مرفوقا بوحدات الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية وأذن برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت ثم إلى مستشفى شارنيكول للتشريح قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة و فتح بحث في الغرض.

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الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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