وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية

نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف المنتوجات الفلاحية ضمنتها جميع انواع الزراعات والمنتوجات مع احتساب كلفة كل منتج بشكل يتيح للممولين وخاصة للبنك المركزي التونسي تقنين عمليات الاقراض الموسمي للفلاحين وخاصة الصغار منهم.

وتتضمن الوثيقة كلفة انتاج 82 منتجا فلاحيا تتوزع على الزراعات الكبري والاشجار المثمرة والخضروات السقوية وغير السقوية وصولا الى تربية الابقار الحلوب وتسمين العجول لتنتهي بإنتاج العسل وتربية النحل.

واشارت الوزارة الى ان البنك المركزي التونسي لن ينشر مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية بالصيغة المتبعة سابقا بل سيقتصر المنشور على حصة التمويل لكل مجموعة".

ويجابه الفلاحون في تونس صعوبات في النفاذ الى القروض الموسمية بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة للحصول على القروض وتراكم الديون علما وان الوزارة ستقوم من خلال الادارة العامة للتمويل والاستثمارات بتحيين هذه البيانات. ويمكن الاطلاع على هذه الوثيقة التي اعدت باللغة العربية على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وعلى موقع المرصد الوطني للفلاحة.