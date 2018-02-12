وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية

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نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف المنتوجات الفلاحية ضمنتها جميع انواع الزراعات والمنتوجات مع احتساب كلفة كل منتج بشكل يتيح للممولين وخاصة للبنك المركزي التونسي تقنين عمليات الاقراض الموسمي للفلاحين وخاصة الصغار منهم.
وتتضمن الوثيقة كلفة انتاج 82 منتجا فلاحيا تتوزع على الزراعات الكبري والاشجار المثمرة والخضروات السقوية وغير السقوية وصولا الى تربية الابقار الحلوب وتسمين العجول لتنتهي بإنتاج العسل وتربية النحل.
واشارت الوزارة الى ان البنك المركزي التونسي لن ينشر مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية بالصيغة المتبعة سابقا بل سيقتصر المنشور على حصة التمويل لكل مجموعة".
ويجابه الفلاحون في تونس صعوبات في النفاذ الى القروض الموسمية بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة للحصول على القروض وتراكم الديون علما وان الوزارة ستقوم من خلال الادارة العامة للتمويل والاستثمارات بتحيين هذه البيانات. ويمكن الاطلاع على هذه الوثيقة التي اعدت باللغة العربية على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وعلى موقع المرصد الوطني للفلاحة.
نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف المنتوجات الفلاحية ضمنتها جميع انواع الزراعات والمنتوجات مع احتساب كلفة كل منتج بشكل يتيح للممولين وخاصة للبنك المركزي التونسي تقنين عمليات الاقراض الموسمي للفلاحين وخاصة الصغار منهم.
وتتضمن الوثيقة كلفة انتاج 82 منتجا فلاحيا تتوزع على الزراعات الكبري والاشجار المثمرة والخضروات السقوية وغير السقوية وصولا الى تربية الابقار الحلوب وتسمين العجول لتنتهي بإنتاج العسل وتربية النحل.
واشارت الوزارة الى ان البنك المركزي التونسي لن ينشر مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية بالصيغة المتبعة سابقا بل سيقتصر المنشور على حصة التمويل لكل مجموعة".
ويجابه الفلاحون في تونس صعوبات في النفاذ الى القروض الموسمية بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة للحصول على القروض وتراكم الديون علما وان الوزارة ستقوم من خلال الادارة العامة للتمويل والاستثمارات بتحيين هذه البيانات. ويمكن الاطلاع على هذه الوثيقة التي اعدت باللغة العربية على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وعلى موقع المرصد الوطني للفلاحة.
-
23:42حاجب العيون: وفاة شخصين في حادث مرور أحدهما عون أمن
12 فيفري 2018
-
23:17حزب المسار يبين موقفه من الحكومة
12 فيفري 2018
-
22:51الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
12 فيفري 2018
-
22:24الكاف: انجاز مشروع جديد لزراعة البطاطا الخامس فصلية بالمرتفعات خلال سنة 2018
12 فيفري 2018
-
21:54حمام سوسة: لص يلقى بنفسه من عمارة إثر التفطن إليه
12 فيفري 2018
-
21:27الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي
12 فيفري 2018
-
21:14أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
12 فيفري 2018
-
21:01وزير الدفاع يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
12 فيفري 2018
-
20:48حمام الانف: القبض على منحرف من أجل الإعتداء بالعنف على شخصين والتحرش بشقيقته
12 فيفري 2018
-
20:35ازدياد مساحة الجزر رغم ارتفاع مياه البحار!
12 فيفري 2018
-
20:23جربة: انطلاق تجربة ضخ مياه البحر نحو محطة التحلية
12 فيفري 2018
-
20:04رسمي: عفوان الغربي يغادر اولمبيك مدنين
12 فيفري 2018
-
19:56نقل زوجة ترامب الابن للمستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض
12 فيفري 2018
-
19:35ضربة موجعة للترجي قبل كلاسيكو النجم ودربي الإفريقي
12 فيفري 2018
-
19:27القصر: تسمم 16 تلميذا بمدرسة طريق المحطة
12 فيفري 2018
-
19:17برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام القادمة حبلى بالمفاجآت
12 فيفري 2018
-
19:05البنك المركزي يوضح حقيقة عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية
12 فيفري 2018
-
-
-