الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 12 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 18 للمحترفة...
الأولى
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 | 11:05

نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي للشركة تتنزل في اطار اطلاق حملة " منع الفسفاط" للمطالبة بتدخل سلط الاشراف لفك العزلة عن الشركة وايجاد حلول جذرية للشلل التام الذي تعرفه مواقع انتاج الفسفاط.

وفي هذا الصدد افاد رفيق صميدة مكلف بالاعلام لحملة منع الفسفاط، أن هذه الحملة انطلقت منذ اسبوع عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتهدف الى تحسيس سلط الاشراف المركزية بالظروف الحرجة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة والمتمثلة في الشلل التام في انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي بكل من الرديف وام العرايس والمتلوي والذي أدى الى تدهور الموازنات المالية للشركة مشيرا الى ان حالة الشلل،، شملت كذلك تعطل نشاط الشركات المتداخلة في القطاع من بينها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي لمدة تحاوزت اكثر من 20 يوم وفق قوله.

واضاف المصدر ذاته مراسل وات في الجهة، بان الوضعية الاقتصادية لشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي حرجة، مؤكدا ان القطاع مهدد بالافلاس لعدم تواصل الانتاج بسبب الاعتصامات والاحتجاجات حسب تعبيره.

ودعا رفيق صميدة سلط الاشراف المركزية الى الدخول في حوار مع المعتصمين بمواقع انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي (الرديف المتلوي أم العرايس) لايجاد حل وفك الحصار عن شركة فسفاط قفصة.

جدير بالذكر ان مدن انتاج الفسفاط بالحوض المنجمي وهي الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة تشهد منذ 20 جانفي الماضي احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق وهو ماتسبب في شلل تام لكل انشطة شركة فسفاط قفصة من استخراج للفسفاط وانتاجه ونقله واندلعت هذه الإحتجاجات على اثر الاعلان عن نتائج مناظرة القسط الرابع الانتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة

كما ان النقابات الاساسية للإطارات العليا والوسطى والاعوان بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة اصدرت بلاغا الاثنين الفارط وذلك اثر اجتماعا لها قررت على ضوئه تعليق العمل بالمقر الإجتماعي للشركة منذ الخميس الفارط الى حين التوصل الى حلول ناجعة لازمة القطاع وحملت جميع السلط الجهوية والمركزية المسؤولية التامة في تعميق الازمة التي تعيشها الشركة.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018 السّاعة 11:42
نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف...
المزيد >>
نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018 السّاعة 11:16
انطلق موسم زراعة البطاطا الفصلية في مختلف مناطق ولاية نابل منذ أسابيع ومن المتوقع ان تفوق المساحات المزروعة...
المزيد >>
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 السّاعة 11:05
نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي...
المزيد >>
بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018 السّاعة 10:58
أحالت يوم 11 فيفري 2018 دورية تابعة للسجن المدني بالناظور على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت عنصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 | 11:05

نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي للشركة تتنزل في اطار اطلاق حملة " منع الفسفاط" للمطالبة بتدخل سلط الاشراف لفك العزلة عن الشركة وايجاد حلول جذرية للشلل التام الذي تعرفه مواقع انتاج الفسفاط.

وفي هذا الصدد افاد رفيق صميدة مكلف بالاعلام لحملة منع الفسفاط، أن هذه الحملة انطلقت منذ اسبوع عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتهدف الى تحسيس سلط الاشراف المركزية بالظروف الحرجة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة والمتمثلة في الشلل التام في انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي بكل من الرديف وام العرايس والمتلوي والذي أدى الى تدهور الموازنات المالية للشركة مشيرا الى ان حالة الشلل،، شملت كذلك تعطل نشاط الشركات المتداخلة في القطاع من بينها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي لمدة تحاوزت اكثر من 20 يوم وفق قوله.

واضاف المصدر ذاته مراسل وات في الجهة، بان الوضعية الاقتصادية لشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمجمع الكيميائي التونسي حرجة، مؤكدا ان القطاع مهدد بالافلاس لعدم تواصل الانتاج بسبب الاعتصامات والاحتجاجات حسب تعبيره.

ودعا رفيق صميدة سلط الاشراف المركزية الى الدخول في حوار مع المعتصمين بمواقع انتاج الفسفاط بمناطق الحوض المنجمي (الرديف المتلوي أم العرايس) لايجاد حل وفك الحصار عن شركة فسفاط قفصة.

جدير بالذكر ان مدن انتاج الفسفاط بالحوض المنجمي وهي الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة تشهد منذ 20 جانفي الماضي احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق وهو ماتسبب في شلل تام لكل انشطة شركة فسفاط قفصة من استخراج للفسفاط وانتاجه ونقله واندلعت هذه الإحتجاجات على اثر الاعلان عن نتائج مناظرة القسط الرابع الانتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة

كما ان النقابات الاساسية للإطارات العليا والوسطى والاعوان بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة اصدرت بلاغا الاثنين الفارط وذلك اثر اجتماعا لها قررت على ضوئه تعليق العمل بالمقر الإجتماعي للشركة منذ الخميس الفارط الى حين التوصل الى حلول ناجعة لازمة القطاع وحملت جميع السلط الجهوية والمركزية المسؤولية التامة في تعميق الازمة التي تعيشها الشركة.

تقرؤون أيضا
وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018 السّاعة 11:42
نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، وثيقة راجعت فيها كلفة انتاج جميع اصناف...
المزيد >>
نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018 السّاعة 11:16
انطلق موسم زراعة البطاطا الفصلية في مختلف مناطق ولاية نابل منذ أسابيع ومن المتوقع ان تفوق المساحات المزروعة...
المزيد >>
موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018 السّاعة 11:05
نفذ اليوم الاثنين اعوان والإطارات الوسطى والعليا لشركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية امام المقر الإجتماعي...
المزيد >>
بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018 السّاعة 10:58
أحالت يوم 11 فيفري 2018 دورية تابعة للسجن المدني بالناظور على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت عنصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 18 للمحترفة...
﻿