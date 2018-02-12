بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن

أحالت يوم 11 فيفري 2018 دورية تابعة للسجن المدني بالناظور على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت عنصر تكفيري عمره 30 سنة قاطن ولاية القصرين بعد ان قضى عقوبة سجنية لمدة سنة من اجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه بالتحري معه تبين أنه محل تفتيش لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين والمحكمة الإبتدائية بتونس 01 من أجل تورطه في قضية ثانية موضوعها "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شانه حكم بالسجن لمدة 40 سنة.

تم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.