حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من يوم 04 فيفري 2018 إلى غاية يوم 10 فيفري 2018 من احباط 110 عمليّة تهريب قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بـ 03 مليون دينار و208 الف دينار و396 دينار وإيقاف 36 عنصر تكفيري من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإلقاء القبض على 1073 مُفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام وحجز 96 سيّارة وشاحنة مُفتشٌا عنها وحجز 13 بندقية صيد و879 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة وحجز 4064 علبة جعة قيمتها الماليّة 08 آلاف دينار و128 دينار. واحباط 04 عمليّات إجتياز الحدود البريّة خلسة وإلقاء القبض على 18 مُجتازا وإحباط 12 عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 74 مُجتازا.