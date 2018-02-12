حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات

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تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من يوم 04 فيفري 2018 إلى غاية يوم 10 فيفري 2018 من احباط 110 عمليّة تهريب قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بـ 03 مليون دينار و208 الف دينار و396 دينار وإيقاف 36 عنصر تكفيري من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإلقاء القبض على 1073 مُفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام وحجز 96 سيّارة وشاحنة مُفتشٌا عنها وحجز 13 بندقية صيد و879 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة وحجز 4064 علبة جعة قيمتها الماليّة 08 آلاف دينار و128 دينار. واحباط 04 عمليّات إجتياز الحدود البريّة خلسة وإلقاء القبض على 18 مُجتازا وإحباط 12 عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 74 مُجتازا.
تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من يوم 04 فيفري 2018 إلى غاية يوم 10 فيفري 2018 من احباط 110 عمليّة تهريب قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بـ 03 مليون دينار و208 الف دينار و396 دينار وإيقاف 36 عنصر تكفيري من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإلقاء القبض على 1073 مُفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام وحجز 96 سيّارة وشاحنة مُفتشٌا عنها وحجز 13 بندقية صيد و879 خرطوشة مختلفة العيارات ممسوكة دون رخصة وحجز 4064 علبة جعة قيمتها الماليّة 08 آلاف دينار و128 دينار. واحباط 04 عمليّات إجتياز الحدود البريّة خلسة وإلقاء القبض على 18 مُجتازا وإحباط 12 عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 74 مُجتازا.
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018