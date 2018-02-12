الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير

الشروق - أون لاين - نورالدين بالطيب

تمٌ مساء أمس في مدينة أدرار في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي تكريم المسرحي منصور الصغير بمناسبة افتتاح مهرجان أدرار للمسرح الذي ترعاه وزارة الثقافة الجزائرية وولاية وبلدية أدرار. وجاء هذا التكريم على هامش عرض مسرحية صابرة لفرقة بلدية دوز للتمثيل اخراج مكرم السنهوري.

ويذكر أن منصور الصغير من أعمدة المسرح في الجنوب الغربي والشرقي رئيس جمعية فرقة بلدية دوز للتمثيل ومن مؤسسيها ومدير مهرجان دوز العربي للفن الرٌابع وعضو المكتب الوطني للجامعة التونسية للمسرح لأكثر من دورة وهو ممثٌل ومخرج لعدد من أعمال فرقة بلدية دوز للتمثيل.