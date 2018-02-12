الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير

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الشروق - أون لاين - نورالدين بالطيب
تمٌ مساء أمس في مدينة أدرار في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي تكريم المسرحي منصور الصغير بمناسبة افتتاح مهرجان أدرار للمسرح الذي ترعاه وزارة الثقافة الجزائرية وولاية وبلدية أدرار. وجاء هذا التكريم على هامش عرض مسرحية صابرة لفرقة بلدية دوز للتمثيل اخراج مكرم السنهوري.
ويذكر أن منصور الصغير من أعمدة المسرح في الجنوب الغربي والشرقي رئيس جمعية فرقة بلدية دوز للتمثيل ومن مؤسسيها ومدير مهرجان دوز العربي للفن الرٌابع وعضو المكتب الوطني للجامعة التونسية للمسرح لأكثر من دورة وهو ممثٌل ومخرج لعدد من أعمال فرقة بلدية دوز للتمثيل.
الشروق - أون لاين - نورالدين بالطيب
تمٌ مساء أمس في مدينة أدرار في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي تكريم المسرحي منصور الصغير بمناسبة افتتاح مهرجان أدرار للمسرح الذي ترعاه وزارة الثقافة الجزائرية وولاية وبلدية أدرار. وجاء هذا التكريم على هامش عرض مسرحية صابرة لفرقة بلدية دوز للتمثيل اخراج مكرم السنهوري.
ويذكر أن منصور الصغير من أعمدة المسرح في الجنوب الغربي والشرقي رئيس جمعية فرقة بلدية دوز للتمثيل ومن مؤسسيها ومدير مهرجان دوز العربي للفن الرٌابع وعضو المكتب الوطني للجامعة التونسية للمسرح لأكثر من دورة وهو ممثٌل ومخرج لعدد من أعمال فرقة بلدية دوز للتمثيل.
-
11:42وزارة الفلاحة تنشر وثيقة محينة لكلفة انتاج جميع المنتوجات الفلاحية
12 فيفري 2018
-
11:23تقرير: الأمنيون يتصدرون ترتيب الاعتداءات على الإعلاميين
12 فيفري 2018
-
11:16نابل: تشكيات من نقص بذور البطاطا الفصلية وغلاء الأسعار
12 فيفري 2018
-
11:05موظفو شركة فسفاط قفصة ينفذون وقفة احتجاجية ويطلقون حملة "منع الفسفاط"
12 فيفري 2018
-
10:58بنزرت: القبض على عنصر تكفيري محكوم عليه بـ 40 سنة سجن
12 فيفري 2018
-
10:36حجز بضائع مهربة بقيمة 3 مليارات
12 فيفري 2018
-
10:16الجزائر تكرٌم المسرحي منصور الصغير
12 فيفري 2018
-
10:05الرابطة المحترفة الاولى: كريم الخميري يدير لقاء الترجي والنجم
12 فيفري 2018
-
10:01رابطة أبطال إفريقيا: ذهاب الدور التمهيدي.. النتائج الكاملة
12 فيفري 2018
-
09:50بوليفيا: قتلى في اليوم الأول من أضخم مهرجان فولكلوري في البلاد
12 فيفري 2018
-
09:25حالة الطقس: سحب عابرة وامطار متفرقة بأغلب الجهات
12 فيفري 2018
-
09:16عملية سيناء.. القضاء على 12 إرهابياً وضبط 92 مطلوباً
12 فيفري 2018
-
08:47فرنسا: وهبي الخزري يمنح "رين" الانتصار على فريق ليون
12 فيفري 2018
-
08:00محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون
12 فيفري 2018
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018